中意外长会面签署两项经贸协议谈及香港问题

中国外长王毅周二开始欧洲5国访问，首站意大利，中意签署两项经贸协议；法新社消息，两国领导人会谈涉及香港问题，意大利外长强调必须尊重香港人的权利和自由。与此同时，香港民主运动人士罗冠聪抵达意大利，他要求意大利政府谴责中国在香港侵犯人权，他并警告华为等中国企业对西方构成威胁。

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法新社报道，意大利外长迪马约表示，两国外长在罗马签署两项经贸合作协议，一是欧洲最大天然气管道运营商Snam向中国提供天然气，以及向中国出口“意大利制造”食品。迪马约在记者上表示，在能源及交通领域中国成为重要伙伴。

法新社称，在中美关系日趋紧张的背景下，王毅出访欧洲5国，继意大利之后，他还将前往荷兰，法国，德国及挪威。这是新冠病毒疫情爆发以来，王毅首次外访。意大利于2019年与中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，是首个签署这项协议的西方国家。双方总共签署29项协议或合作意向书，据意大利政府称，协议总值25亿欧元。而意大利的欧洲伙伴担心，中国的“一带一路”计划会破坏一些负债国家的稳定，同时强化中国的影响力，迫使一些国家转让关键的技术。

迪马约在会后表示，会谈没有提及华为问题。 不过迪马约说，他向王毅提及香港问题，强调必须尊重香港人的权利和自由。迪马约在记者会上公开表示，香港的稳定富强至关重要。他表示，必须维护香港的高度自治，保护香港民众的基本人权。而王毅在谈及香港问题时则强调“不干涉内政”原则。

另外，就在迪马约与王毅会面前，香港民主运动人士罗冠聪周二抵达意大利。罗冠聪为前香港立法会议员，在中国实行受到西方严厉批评的港区国安法后，他于上月离开香港。

法新社消息，罗冠聪在罗马与意大利议员团会面，他呼吁意大利政府严厉谴责中国在香港侵犯人权行径。目前在英国避难的罗冠聪呼吁各国“组成反对中国的强大联盟”，并对镇压维吾尔人的主观官员实施制裁。 罗冠聪并与一些意大利议员到意大利外交部大楼外示威抗议递交请愿信。他们并高举“香港加油”的标语，呼吁民主国家要团结应对中国的威权扩张。

另据路透社报道，罗冠聪并警告，华为等中国企业对西方构成威胁。 意大利尚未加入美国行列对华为祭出限制，但意大利电信集团（Telecom Italia）最近已排除华为参与5G设备投标。

罗冠聪呼吁，西方政府与北京打交道时应格外谨慎。他表示：“（中国）这个世界上最强大专制政权，对民主构成威胁，包括使用渗透手段，利用华为等国有企业的影响力等。” 罗冠聪指出：“如果中国公司拥有或控制一国的电信、港口或甚至核工业等基础设施，则会对此国家构成严重危险。” 他表示：“我的到访以及我带来的讯息相当清楚：即使我们与他们打交道，我们仍需解决中国侵害人权问题，我们必须非常留意渗透以及他们的专制扩张本质”。