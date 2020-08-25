中美通话推进“命悬一线”的贸易协议

图为美中贸易谈判的三位最关键人物：(左)美国贸易代表莱特希泽、(中)美国财长姆努钦、(右)中国副总理刘鹤（资料图片）。

中国副总理刘鹤周二8月25日上午与美国贸易代表莱特西泽和财长姆努钦通了电话。在这个视讯电话中，双方同意继续推进落实“命悬一线”的中美贸易协议。

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据法新社说，双方已经几个月没有通话了。现在，在中美双边关系急剧下滑之际，这个贸易协议是中国人和美国人之间最后一块存有共识的地方。

今年1月15日，中美双方签署第一阶段贸易协议之后不到十天就爆出冠状病毒（Covid-19）疫情，然后引发了二战以来前所未有的全球经济危机。中方购买更多美国产品的承诺似乎难以兑现。据皮特森国际经济研究院的计算，截止今年6月底，中国仅完成原定从美国进口数额的46%。

但从中美双方周二（美国周一晚）发布的声明来看，双方都表示了执行协议的意愿。美国贸易代表莱特西泽办公室在这次视讯通话结束后发布声明强调，双方看到了一些进展，并坚定地采取必要措施，以确保这个协议执行成功。该声明还表示，美国财长姆努钦也参加了这次视讯通话。

据中国官方新华社报道称，刘鹤与美国贸易代表莱特西泽和财长姆努钦的通话，缓解了市场对该协议被搁置、双方紧张关系升级的担忧。该报道还说，中美双方就加强两国宏观经济政策协调、中美第一阶段经贸协议的落实等问题，进行了具有建设性的对话。

法新社说，自从北京和华盛顿于1月15日签署第一阶段协议以来，中美在不少领域展开对抗：冠状病毒，间谍活动，香港问题，人权问题，技术对抗，闭对方领事馆。

今年1月，中美签署了第一阶段贸易协议。该协议要求中国在两年内从美国采购2,000亿美元的产品。作为交换，美国取消了原定于2019年12月15日生效的，针对大约1千560亿美元中国输美商品的新关税。特朗普政府还同意将去年9月1日生效的对约1千200 亿美元中国商品征收关税的税率从15%削减一半。