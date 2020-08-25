恐全民检测反应冷淡累中央没面子林郑迁怒唱反调专家

港府要求中央支援的新冠状病毒全民测试，将在9月1日正式展开，各方亦已加紧筹备工作，但由于确诊人数近日已大幅回落至个位数，而有关测试样本资料将转送北京造成私隐危机的传闻不断，加上不少专家公开质疑全民检测的成效，最新民调已显示港人对全民检测意欲低，为了挽救颓势，特首林郑月娥昨（24日）更公开轻蔑质疑全民检测成效的医学界专家学者，指他们为“所谓专家”，而且“不断抹黑”有关计划。

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这是继人民日报日前发表评论谴责香港有人散播中央乘机收集港人样本的不实谣言，等同与750万港人为敌之后，港府又再度发功，试图挽回颓势，以免冷淡的全民检测回应，让中央面子全失，进一步反映港府在市民心目中的信任度再创新低。

林郑月娥今（25日）出席行政会议前见记者，指政府会为特定群组继续进行检测，包括高风险群组。林郑承认该类检测成本效益较高，并再次批评有医学界人士为政治目的，抹黑全民检测计划，旨在破坏香港与中央的关系。

林郑月娥24日晚于社交平台发文，批评社会上有“小部份人⋯⋯不断抹黑计划，以惯常伎俩提出『DNA送中』的口号来唬吓市民”，以“达到他们反中央、反政府的目的”。

林郑还进一步批评质疑政府的医学界专家，形容他们是“所谓专家和医生”。她说，有“所谓专家、医生”不断抹黑计划，“点解（为什么）他们有如此的心肠，去阻止香港市民参与这个计划呢？只有一个目的，是政治计算⋯⋯抹黑中央、破坏香港同中央关系”。林郑又希望传媒为政府做更多关于全民检测的介绍。林郑强调，全民检测不会抽走港府为特定群组检测的资源，又形容全民检测进度顺利，呼吁市民参与。

食衞局局长陈肇始日前亦加入宣传工作，指港人检测样本不会“送中”，而是储存在政府云端系统，样本亦不会送往境外，但有媒体指出，所谓“政府云”的项目早由国企中国电信夺得，且检测由中资公司控制，市民无从监察运作。

香港大学感染及传染病中心总监何栢良日前批评港府的全民病毒检测，由于欠缺针对性，等同“浪费子弹”。

香港西医工会会长杨超发担心市民对检测反应不踊跃，更建议当局考虑提供包括金钱奖励等诱因。杨超发留意到即使在疫情爆发地区，市民对检测的反应都不太踊跃，当局在疫区派发约四成样本瓶后，交回的比例往往只有三成，数字令人失望，他因而建议政府以现金吸引市民接受全民检测。