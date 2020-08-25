港府抨击美国打压“香港制造”外交部拒帮腔只谈TikTok权益

香港商贸及经济局局长邱腾华24日继续抨击美国禁止香港输美货品标示“香港制造”标签的行为，形容美国“不公平、野蛮”。但外交部在北京的记者会上，却没有就港府对美谴责一事帮腔，反而重申支持TikTok、华为和微信等相关企业“拿起法律武器维护正当权益”。北京此举让外界觉得香港的重要性已不如大陆的龙头网企，亦有评论认为中方的野狼外交有所收敛，宁愿等候11月美大选结果，避免在此时此刻进一步刺激特朗普政府。

广告 继续浏览后续

邱腾华昨（24日）表示，美国方面应业界要求，有关措施延后45日，至11月9月才实施。他批评美方行为“不公平、野蛮”，但仍等待美方回应有否其他方式解决产地来源标签问题，例如改为“中国香港”。他指美方如果违反世贸规定，港府一定据理力争，“不可以因为两国相争，漠视国际规矩。”不过根据香港电台报道，美国海关已经拒绝接纳“中国香港制造”的妥协性标签，认为会造成混淆。

美方虽把实施日期押后至11月9日，有等候11月3日美国总统选举后再落实之意，但苹果日报的评论指出，邱腾华昨日批评美国所用的形容词堪比中国外交部的战狼发言人。反而，中国战狼外交的恶果浮现，美方频频出招，中方不再是以牙还牙，外交部发言人的嘴炮也有所收敛。

评论指出，美方近日三大挑战，一是打台湾牌，美国衞生部长首次访台，美国在台协会台北办事处长首次随同台湾总统蔡英文赴金门参与八二三炮战追思，中方都没有报复。二是打香港牌，除暂停美港移交逃犯、司法协助外，还将取消“香港制造”，邱腾华10日来不停谴责，但中国外交部竟然不帮腔，只为司法问题出声。三是打军事牌，美国侦察机屡次逼近中国大陆海岸线，中国没有战机升空监控等反制动作。

不过，美国总统特朗普周日接受Fox News访问时表示，美国如果没有得到正确的对待，美国可能和中国脱钩。中国外交部发言人赵立坚昨日的回应并没有硝烟味，只是重申双方建交40年来都能从历史和大局出发，管控矛盾和分歧，双方没有必要相互排斥，可以相互借力、相互成就，同时中方也做好了爬坡过坎的准备。苹果日报的评论反问，战狼何时变得如此斯文讲理了？显然，这是打真军打不过、再打嘴炮又要被网民怨怼的结果。

评论进一步指出，可圈可点的是，中方在外交上、军事上明显向美方退让，但在支持TikTok、WeChat、华为等中国企业问题上未见软化。赵立坚昨日说，中方支持相关企业拿起法律武器维护正当权益，又批评美国个别政客企图置TikTok、WeChat和华为等中国企业于死地，其根源就是“患了逢中必反症”。

中方如此力撑这些进入美国市场的中国企业，但对出口美国市场将受限的香港产品就未予声援。这反映的正是香港价值、地位的变化。香港对中国的价值在于引进资金、高科技、人才，港产商品出口美国市场对中国没什么贡献，而TikTok、WeChat、华为在美国占有市场，对中国政治、国家安全的贡献非同小可，甚至因此成为中美对抗的因素。

评论的结论指出，邱腾华无论用基本法或中美关系作为炮轰美国的基础，都不能引来中国外交部即时声援，只能用香港不会天塌下来来自我安慰。香港一些红顶商人声称要以“香港制造”改攻中国市场，在没有政策优势、成本优势下，恐怕跟邱腾华一样，是夜行人吹口哨。