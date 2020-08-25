瑞士反对党呼吁停止与中国国安部门的合作协议

瑞士媒体近日透露，中国与瑞士正就是否延长2015年签署的一项有关追踪非法移民的合作协议展开谈判，鉴于今天香港，新疆等地的局势，瑞士反对党以及非政府组织呼吁当局或者停止合作协议或者要求中方做出明确的承诺。

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瑞士与中国2015年签署了一项合作协议，允许中国国安部人员前往瑞士确认并且遣送回来自中国的非法移民，按照协议，中国安全部门的官员可以在没有任何法定身份的前提下在瑞士境内逗留两周，对可能来自中国的非法移民进行确定身份。这些非法移民中包括从中国出逃的罪犯，被瑞士政府拒绝接受的申请避难 的难民，或者是居住在瑞士的非法移民。一旦确认他们确实是中国公民，瑞士当局将发放遣返文件。

瑞士与世界六十多个国家签署了同类性质的合作协议，但是，与中方签署的这份协议却并未对外公开，瑞士移民部官员未能向媒体解释其中原因。因此，绝大多数瑞士政界人物之前对此并不了解。鉴于与中方签署的协议鉴于今年年底到期，双方目前真就是否延期展开谈判。

瑞士境内的反对党呼吁政府拒绝延长合作协议甚至立即停止协议的实施。有社会党议员对中国国安部官员可以自由进入瑞士国土展开调查表示震惊，一名在瑞士的维族活动分子表示担心中国国安部官员对他在瑞士的行为进行跟踪，并且因此对他在新疆的家人进行报复。中国驻瑞士使馆并未接受瑞士媒体的采访要求。

国际特赦瑞士分部发言人Nadia Boehlen向法广表示，2015年协议达成之前，他们曾经要求瑞士当局承诺协议不涉及在瑞士的西藏以及维吾尔族人，她说，鉴于目前新疆与香港的局势，倘若，瑞士当局决定延迟此一合作协议，必须要求中方做出更多的承诺。她还表示，协议也不涉及来自香港的居民。她还就中国民众强烈要求瑞士银行公布中国客户账户名单回答法广说，国际特赦组织多年来呼吁跨国集团坚守企业伦理，既然瑞士银行向美国政府提供美国客户名单，或许也应该对中国同等对待。