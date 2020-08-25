蒙牛收购澳洲乳业被堪培拉阻断

澳大利亚当局周二8月25日宣布阻断中国蒙牛集团收购该国一个日本控股的主要乳品生产商。澳洲当局认为此举将损害澳大利亚的国家利益。法新社发自悉尼的报道称，这表明堪培拉与北京之间的紧张关系日益加剧。

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之前澳大利亚政府的竞争主管部门已经批准了该交易，但澳大利亚财政部长弗莱登伯格（Josh Frydenberg）周二在一份声明中表示，这个出售案“将损害国家利益”。

澳洲当局今年春季呼吁对武汉肺炎病毒来源进行国际调查后，中国方面已暂停从四个澳大利亚主要供应商进口牛肉，然后又对澳大利亚的大麦征收80.5％的关税。日前，北京还宣布对澳大利亚的葡萄酒发起反倾销调查，预计此举将导致对澳洲葡萄酒征收高额关税。

日本产经新闻消息，日本麒麟控股（HD）8月25日宣布，已中止出售其澳大利亚的乳饮料业务。麒麟控股与蒙牛乳业在2019年秋季就业务出售达成协议。

据法新社说，这起收购案涉及4.3亿美元，日本麒麟控股在一份声明中说，预计这笔交易不会获得当局的批准，所以麒麟和蒙牛共同决定中止当前的销售流程。

中国2008年爆发三聚氰胺婴儿毒奶粉致6名儿童死亡，众多儿童肾脏损伤的丑闻。随后又有多起毒奶粉品牌曝光。从此中国父母对国产奶粉没有信任，推升了对外国产婴儿奶粉的需求。此后中国乳业开始寻求重组和发展。中国多数大型乳业公司转向海外投资工厂，农场或合伙企业。