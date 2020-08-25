谈北京如果进犯台湾 特朗普：“中国知道我会怎么做”

已正式获共和党提名角逐连任的美国总统特朗普，近来频频“剑指中国”。特朗普在共和党全国代表大会开始前表示，如果中国侵 略台湾，中国“知道我会怎么做”。另外，华为内部陷入“芯片荒”，据称“甚至连半成品也不放过”。

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《中央社》消息，特朗普接受福克斯新闻（Fox News）“下一次革命”节目主持人希尔顿（Steve Hilton）专访。希尔顿提到，过去美国政府曾对台湾抱持各种不同态度，出于科技与经济因素，现在台湾似乎越来越重要，台湾有家公司是全球半导体业龙头（指台积电），关系到全球产业。

对此，特朗普回应：“他们就要来我国（设厂）了”。

希尔顿接着提问，如果中国试图侵略台湾，或是实质掌控台湾及其重要产业，特朗普总统会不会轻轻放过？对此，特朗普回答：“我认为这里不适合谈此事，但中国知道我会怎么做”。特朗普说，“我认为这样谈论此事不合适。我不想说是的，我会这样做或不这样做。这不是适合谈论此事的地方。这是非常大的主题。”他说，“但我认为中国了解我会做什么。”

台积电5月15日已宣布，有意在美国亚利桑那州兴建且营运一座先进晶圆厂，将采用5奈米制程，预计2021年动工、2024年量产，总投资金额约120亿美元。

除了台海问题，特朗普也在专访中说，他对美国经济完全与中国脱钩“持开放态度”。 特朗普表示：“没有一个国家比中国更会敲诈我们。我们损失数十亿、数千亿美元。我们没从中国得到任何东西。我们什么都没拿到，只是在损失金钱。”

特朗普还把自己强硬抗中的作风与民主党总统候选人拜登做了对比，他警告，如果拜登胜选，中国将“掌握”美国。

ling据台湾三立新闻报道，在台湾半导体龙头台积电宣布赴美设厂、美国颁布规定自9月15日起禁止出货给华为之后，有知情人士透露，华为内部面对晶片（芯片）荒，已陷入“相当混乱的情况”，不仅不停地催促供应商交货，甚至连半成品也不放过。另一产业界人士也指出，由于华为只剩下不到3周的时间，为了继续生存，已到了不管是完成品、半成品，还是未经封测的晶片都照单全收的地步。