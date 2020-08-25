韩国声称将废弃的日韩《军事情报保护协定》将得以继续

为了报复日本把韩国从出口审查优惠国的“白名单国”中剔除，文在寅政府去年8月22日下午召开相关阁僚等出席的国家安全保障会议（NSC），做出废弃日韩《军事情报保护协定》决定，但是在美国的参与下去年没有实行，到今年8月25日凌晨零点（日本时间相同），又到了今年通知终止的最后期限，韩国方面没有发出通知，预计该协定将维持下去。

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《军事情报保护协定》是同盟国等关系紧密的国家之间，两国间或多国间签署的互相提供秘密军事情报的协定，在签订这一协定的国家之间，在互通军事秘密情报的同时，也规定不得泄露给协定以外的其他国家，在美国的推动下日韩于2016年11月23日在韩国国防部非公开签署，于当天生效。如果双方对协定没有异议，每一年自动更新，如果有一方要终止协定，需在签署日，也就是11月23日的90日前通知对方国家，而如果韩方终止协定，需在8月24日前通知日本方面。

为了报复日本把韩国从出口审查优惠国的“白名单国”中剔除，文在寅政府在去年8月22日下午召开相关阁僚等出席的国家安全保障会议（NSC），做出废弃决定。

对此美国国防部去年8月22日发表声明指出：对文在寅政府的决定表示强烈的忧虑和失望。正在加拿大访问的美国国务卿蓬佩奥在与加拿大外长克里斯蒂亚•弗里兰在会谈后举行的记者会上指出：“对于韩国废弃日韩《军事情报保护协定》，我们感到失望”。

韩国于去年11月协定失效前不久决定停止废弃通知的效力，并就与日本就启动贸易管理相关磋商达成了共识。但是日本政府却没有取消妒对韩国加强出口管制的做法，为此韩方警告称与通知的最后期限无关，“随时可以终止”该协定