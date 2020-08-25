CIA马玉正被中共收买案中案疑扯出海外民运分子马大维

香港出生的美国中央情报局（CIA）人员马玉正被中共收买一案，原来还有案中案，涉及多年来活跃于美国的海外民运分子马大维。苹果日报引用美国联邦调查局（FBI）取得的资料，马玉正2001年在香港一间酒店与中国国安人员会面，并点算对方提供的5万美元，同场向国安提供机密资料的就是马大维。曾与马大维共事的民运人士魏京生表示，一向知道海外民运人士中有中共间谍。

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报道指，美国当局在马玉正的控罪书指，他与一名和他有血缘关系的亲属串谋犯案，并在控罪书中称该人为“同谋1号（co-conspirator #1）”，但就未有公开其名字。而这个同属CIA人员的“同谋1号”，根据苹果的报道，就是马大维。

换言之，马玉正和与他有血缘关系的马大维，两人同样被中共收买。

美国当局的控罪书指出，“同谋1号”在中情局任职时拥有“最高机密（Top Secret）”的权限，他的参与程度不下于被告，例如曾一同于2001年在香港一间酒店房间，与中国国安人员会面，收取了对方5万元美金；另外亦曾应国安要求，辨认5名中情局线人的身份，更曾在2009年亲赴云南，与国安接头人会面。

根据控罪书的描述，该名同谋已年届85岁，在上海出生，1961年到美国，1967年加入中情局（CIA），并在1971年至1982年出任情报人员，经常派驻海外。至1983年，“同谋1号”因被发现利用官职助中国公民到美国而辞职，返国在洛杉矶居住至今。

苹果日报的记者根据控罪书对“同谋1号”的描述追查，在一个怀疑属于马玉正的面书（Facebook）账户，发现他的一位居于美国洛杉矶的亲属、华人移民顾问马大维（David Ma），与同谋的背景有多处脗合。

马大维本身活跃于美国华人社区，曾创立华人权益及参政团体，不时接受当地中文媒体访问，在网上亦有发表政论。综合网上的资料及其本人的自我介绍，马大维在1934年出生，年龄约85岁，同样是在上海出生，1950年举家移民香港后，约1957年再只身到美国，与马玉正一样落户夏威夷。

他称自己毕业后获邀加入美国国务院工作，1970至1983年间先后被派驻缅甸、东京、香港的美国领事馆；由于中情局人员通常会以另一身份派驻外地，其工作履历亦与控罪书的描述脗合。马并无提过自己有否利用官职助华人到美国，但有提及觉得自己“不适合官场”而在1982年辞职，返回洛杉矶后随即成立“美亚法律事务所”，专门经营华人移民美国的业务。

此外，控罪书亦提到，“同谋1号”在1998年曾经被控向贷款机构提供虚假陈述罪成；记者翻查管辖洛杉矶的加州中区法院纪录，发现当年确有一名年龄相若的“David Ma”，被控同一罪行，认罪后被判监5个月。

除了背景脗合，“同谋1号”身份最瞩目之处，在于马玉正向假扮中国国安的美方卧底披露，国安起初接触他的真正目的，其实是接近“同谋1号”，因他是一个反共组织的成员，被中国政府视为威胁。翻查资料，马大维在90年代初正正是海外民运组织“中国民主阵线”的成员，先后担任过副主席及监事会主席；1998年有份筹组“中国民主运动海外联席会议”，担任外交工作委员会主任，曾与会议主席魏京生一同外访。联席会议目前仍运作，去年在华盛顿举行了会议。

报道引述民运人士齐墨的《我的民运路》一书，中国民阵在1994年曾筹组一个EAAA（欧、亚、美、澳的英文缩写）基金，以投资收入支援海外民运人士生活。加州公司注册纪录显示，当年有一家名称接近的“EA3 Management and Consulting Inc.”成立，董事就包括马大维及因六四事件而流亡海外的民企老板万润南，可见他属早年海外民运组织的核心人物。

马大维后来亦有参与中国民主党的筹组工作，到1997年再成立“中国民权党”；资料显示，直至2008年，即控罪书指案中同谋与中国国安在香港进行情报会面后7年，马大维仍有以中国民阵元老的身份，出席洛杉矶的民运活动，曾与王丹、杨建利等人同场。

虽然暗中与中共合作多年，但马大维对外仍维持支持民主的形象。2014年香港发生占领运动，马在一个时事论坛曾指，港人以和平方法抗议政府无视基本权利，对他们表示敬意，并批评政府“动用黑社会的暴徒”攻击和平示威者，令人发指。同年他有份编辑的《南加华人30年史话》在美国出版，他亦对记者称编委没有勇气加入支援民运的历史，对此表示遗憾。

根据马大维家人的社交媒体，马大维近年患上脑退化症，需要入住安老院舍，情况与当局指他患有认知障碍疾病的讲法脗合。记者先后以电邮向马大维本人及其家人查询，但都未有获得回覆。

曾经与马大维共事的民运人士魏京生告诉苹果日报，已经十多年没有与马大维联络，指马自1998年起代表中国民阵参加中国民主运动海外联席会议，但在2003年前后，他得知马大维有在其他组织工作，担心有角色冲突，马之后就宣告脱离联席会议，开始其他慈善工作。

魏京生指，他一向知道海外民运人士中有中共间谍，因此对今次案件不感惊讶；但由于难以取得足以起诉的证据，他们无法公开，只能“私下告诫同道，不要上当受骗”。