中加外长罗马见面互相要人 孟晚舟案仍无解

中国外交部长王毅目前在欧洲出访，周二（8月25号）在意大利访问时，也与正在罗马的加拿大外交部长商鹏飞举行了会晤，双方均敦促对方释放遭关押的公民。

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据中国外交部发布，当地时间25日，王毅在罗马应约会见加拿大外交部长商鹏飞(Francois-Philippe Champagne)。王毅在会中再度要求加方立刻释放华为财务长孟晚舟，商鹏飞则未正面回应。

中国外交部称，王毅告诉商鹏飞，加方无端拘押中国公民，两国关系遭遇严重困难。外交部新闻稿称，王毅说，解铃还须系铃人，加方对此要有正确认识。希加方拿出独立自主国家的姿态，尽快作出决断，消除当前影响中加关系发展的主要障碍。

加拿大外交部声明稿称： “商鹏飞部长再度重申，康明凯及斯帕弗的案子仍是优先议题.......加拿大继续敦促中国立即释放两人，”

中加关系于2018年12月开始恶化，此前加拿大警方逮捕华为创始人任正非的女儿，华为首席财务官孟晚舟。 之后不久，中国逮捕了斯帕弗和康明凯，并指控他们从事间谍活动。中方还部分停止进口加拿大油菜籽。

路透社引述 一位举举明的政府官员表示，商鹏飞还对中国处理香港问题提出了加拿大的反对立场。 香港国安法实施后，加拿大上个月宣布暂停与香港的移交逃犯协定，并称可能增加来自香港的移民。

加拿大外交部指出，王毅与商鹏飞还“讨论了新冠疫情下全球合作的重要性，包括研发疫苗方面。”

另据路透社报道，周二公布的法院文件显示，加拿大一家法院驳回了孟晚舟要求公布更多与她2018年被捕相关文件的请求。 报道称，尽管加拿大方面公布了孟晚舟和她的团队要求的一些文件，该国司法部长的代表律师拒绝公布所有文件，声称如果全部公布，部分文件会危及国家安全。 一名联邦法官同意加拿大政府律师的意见，认为所要求的信息与孟晚舟的被捕无关。