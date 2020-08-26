《南华早报》：解放军向南海发射导弹 对美释出警告

《南华早报》引述一名接近中国解放军的消息人士说，中国26日上午朝南海发射两枚导弹，其中一枚为东风-21D“航母杀手”反 舰导弹，借此对美国释出明确警告。

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此前中国曾在25日表示，一架美国U-2高空侦察机当天擅自闯入解放军北部战区实弹演习禁飞区，中国要求美国立刻停止挑衅。

据《南华早报》报道，解放军周三上午朝南海发射2枚导弹，其中一枚东风-26B导弹是从青海发射，东风-21D导弹则是从浙江发射。

消息人士说，两枚导弹都是朝海南省与西沙群岛之间的海域发射。

海南海事局21日曾宣布，24日至29日将在海南岛东南部海域进行军事训练活动，两枚导弹皆落入演习禁航区。 消息人士表示，中方这次发射导弹，目的在强化中国拒绝其他势力进入南海的能力。

消息人士并分析，“美国军机与战舰越来越频繁地进入南海，中国此举是在回应美方行动带来的潜在风险”。“中国不希望邻近国家误解北京的目的”。

香港军事评论员宋中平则说，中国发射导弹显然是在向美国释出讯号。他表示，美国持续在台湾与南海议题上测试中国的底线，促使中国展现自己的军事力量，以让美国知道，即使是美国航舰也不能在中国近岸展现全部实力。

消息称，对此中国国防部没有立即回覆置评。