经合组织地区国内生产总值第二季度空前下降

根据经合组织的估计数字，今年第二季度，经合组织国家或地区的国内生产总值下降近10%，这是前所未有的现象。经济衰退最严重的，是那些在疫情期间严格实施禁足措施的国家。

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经合组织周一上午公布的临时数据显示：该地区第二季度国内生产总值大跌9.8%，这是有史以来的最低记录。即使在2009年、金融危机最严重的时候，下降幅度也仅为2.3%。表明了新冠疫情引发的经济放缓规模。

总体而言，经合组织七大主要经济体的国内生产总值均出现大幅下跌。其中下降幅度最大的当属英国，为20.4%。法国国内生产总值继第一季度下滑5.9%之后，第二季度再跌13.8%.

在禁足措施略松缓的美国和日本，国内生产总值跌幅相对较小，分别为9.5% 和 7.8%。

欧元区和欧盟的国内生产总值分别下降了12.1％和11.7％，而上一季度则分别为3.6％和3.2％。

意大利、加拿大和德国的国内生产总值分别在第二季度下降了12.4％，12.0％和9.7％。

与去年同期相比，经合组织地区国内生产总值继上一季度负增长0.9%之后，第二季度的负增长数字为10.9%。

实际上，经合组织已在今年6月就做出预测认为：2020年，是过去100年和平时期经济萎缩最严重的年份。预计全球国内生产总值今年将收缩6.0%，然后在最佳情况下，也就是在疫情得到控制的情况下，于2021年反弹5.2%。