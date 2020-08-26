马克龙周五会见王毅 法国外长称中国即是“伙伴”也是“对手”

法国总统马克龙周五将与来访的中国外长王毅会谈。法新社称，在中美关系异常紧张的背景下，中国外长本周展开欧洲5国之行。在王毅访法前，法国外长勒德里昂周三发表讲话时称，“中国即是我们的伙伴，也是竞争者及体制上的对手。”

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法新社报道，法国总统府周三宣布，马克龙将于周五下午巴黎时间15点30分，在总统府爱丽舍宫，会见中国外长王毅此次会见是在法中“战略对话”的框架下进行。

王毅于本周二开始欧洲5国访问。在首站意大利，中意双方签署2项经贸合作协议，其中一项协议涉及意大利向中国提供天然气。

这是中国外长自新冠病毒疫情爆发以来首次外访。继意大利之后，王毅将先后到访荷兰，法国，德国及挪威。而中国在香港强推港区国安法前后，包括法国在内的欧洲国家都纷纷谴责中国在香港的压制行径。而北京则对法国等欧洲多国禁用华为5G网络建设表达不满。

据爱丽舍宫称，王毅在巴黎的访问行程，包括与法国外长勒德里昂举行会谈，王毅还将在法国国际关系学院（L'Ifri）发表演说。

勒德里昂周三在法国雇主暑期大学发表讲话时称，“中国即是我们的伙伴，也是竞争者及体制上的对手。”

勒德里昂表示，“我们的目标仍然是重新平衡我们的贸易和投资关系，在这方面与欧洲特别是与德国保持一致，以更有效地捍卫我们的利益”。

法国外长强调，我们应从中国那里获得对等的市场开放，勒德里昂提到中国（对外国企业）一直实施许多限制性规定，如“强制性技术转让”和与中国公司“不公平竞争”等。