人民日报：苹果日报乃相当危险的“政治组织”呼吁各界抵制

壹传媒创办人黎智英被中国大陆官媒肆意抨击丑化，已成常态，然而壹传媒旗下的苹果日报，恐怕亦成为官媒矛头所向的新箭靶、新常态。继早前环球时报公开批评苹果日报是政治力量后，人民日报26日又发表评论文章，除再抹黑“苹果日报慈善基金会”与“黑暴”有联系外，又批评苹果日报制造对立，凡政府出台抗疫措施都一律攻击，并将苹果定性为相当危险性的“政治组织”，又呼吁各界抵制苹果。

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人民日报的评论除了丑化苹果日报，还将该报与港府即将推出的全民检测扯上关系，反映北京担心香港在9月1日展开的武汉新冠状肺炎病毒全民检测，出现上头热下面冷的尴尬局面，或将责任推卸在唱反调的传媒身上。此前，特首林郑月娥亦批评一些认为全民检测只是劳民伤财之举的医生和学者，蔑称他们是“所谓的专家”，又质疑他们的“心肠”。

人民日报以《苹果之毒，更甚于新冠病毒》为题，借抗疫为名批评苹果日报只关心制造对立，吸引眼球，凡是政府出台的抗疫举措，一律攻击抹黑。文章又指，苹果网站以“武汉炎肺”为名称开设专页，目的是撕裂社会和阻挠抗疫，“借乱谋利、借疫生财”。文章更上纲上线，批评苹果是外表刷上新闻自由油漆的“毒苹果”，称报道“歪曲事实如同家常便饭”，标题情绪化、充满谬误的小道消息，又形容苹果言论的疯狂与极端程度，世界极为罕见。

文章之后又将矛头指向“苹果日报慈善基金会”，形容基金神秘，称基金每年大量捐款去向不明，暗示基金与“黑暴”有千丝万缕的联系。文末又强调苹果不只是反对派的“政治传单”、乱港势力的“文宣机器”，更是一个具有相当危险性的“政治组织”，并呼吁各界抵制，营造“具有建设性的舆论空间”。

对上一次官媒定性苹果为政治组织，是环球时报于黎智英涉港版国安法被捕后，当时环时引述全国港澳研究会副会长刘兆佳，指苹果是积极参与港内各种政治斗争的政治力量，暗示苹果不应受新闻自由保障，疑为整顿苹果造势。

苹果日报引述香港民意研究所副行政总裁钟剑华表示，苹果日报向来是中共的眼中钉，今次借抗疫来扣上“政治组织”的帽子，并将事件上升至官媒层面，感到不意外。他认为文中内容是罗织借口，为未来打压苹果铺路。他估计现时碍于国际压力，中共暂未出手，日后“计好数”，这些莫须有的罪名便派上用场。

8月10日黎智英被捕当日，逾200警察浩浩荡荡进入壹传媒位于将军澳的总部大楼，并搜去一批苹果日报慈善基金会的文件。