元朗恐袭警方指是“两派互殴”被打至遍体鳞伤市民反成被告

去年7月21日震惊国际的元朗白衣人无差别肆意殴打无辜市民恐袭事件，警方经调查一年多之后宣布事件实属两派互殴，因此在昨日（26日）逮捕涉案的另一派的13人，而民主党立法会议员林卓廷和许志峯则因为参与去年7月6日一次未经准许的游行，亦在同日与其他两人被捕。林卓廷在7.21事件中，亦被打到头破血流需要入院缝针。

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警方将多名被打至遍体鳞伤的市民当作另一派殴斗者而予以拘捕，同样震惊香港社会大众，林卓廷直呼警察颠倒黑白是非，“将受害人诬蔑为被告”，民主党主席胡志伟指摘警方“篡改历史、自打嘴巴，是指鹿为马、颠倒是非”。民阵召集人岑子杰则认为警方黑白不分有三项目的，包括由于之前拘捕了多名白衣人，要借拘捕林卓廷平息另一方的怨气；7.21事件对政府而言是最大禁忌，事件是白衣人无差别恐袭、虐打政见不同的人，政府希望把事件淡化成双方政见不同、互相冲突。

警方26日举行记者会就上述拘捕行动解释，新界北总区刑事总部高级警司陈天柱声称经过调查之后认为7.21事件当日是“双方聚集对峙”、“双方势均力敌、旗鼓相当”。

陈高级警司称，在昨日被捕的涉案另一派人士，总共有13人，当中包括议员、技工、银行副总裁、社工、厨师、接听员、仓务司机 ，一人无业，其中一人住元朗，又称部分人有黑帮背景。被捕者当中7人涉元朗站冲突，6人涉车站外英龙围或南边围冲突。他说13人所涉行为包括与另一批人互掷杂物、隔着栏杆互相攻击、以消防喉灭火筒攻击，形容“双方势均力敌、旗鼓相当”。

林卓廷似乎不敢相信自己成为7.21的被告，据民主党的录影片段，林说“真系荒谬到如此地步呀香港现在？”林向在场警员说：“你们这班黑警现在沦为香港打压异见的工具，居然颠倒黑白是非，将受害人诬蔑为被告，你们简直是『除良安暴』。”

但7.21当晚被记者拍摄到与部分元朗白衣人大佬辈勾肩搭背额手称庆的建制派立法会议员何君尧，则对警方昨日的围捕行动大为赞赏，声称“正义可能会迟来，但不会缺席”。对于为何与白衣人握手，何称自己“清者自清、见得光明”。

民阵岑子杰呼吁市民今（27日）穿黑夜上街，向林郑月娥政权指鹿为马“说不”。