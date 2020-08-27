南海：北京称华盛顿制裁中国企业是“霸道逻辑”

北京8月27日谴责美国宣布制裁参与南海军事化的中国企业和个人是“霸道逻辑”，并宣称中国在南海的建设工程与军事化无关。

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美国国务院周三宣布制裁参与南海军事化的24个中国企业和“数十名”中国负责人。这些企业和个人被指控参加南海人工岛屿建设或对这些岛礁实施军事化工程。

中国外交部发言人赵立坚今天周四称，这些工程与军事化无关，是主权范围内的事。他向媒体说，美方此举粗暴干涉了中国内政，违反国际法和国际关系基本准则，完全是霸道逻辑、强权政治。

针对美国的制裁，赵立坚说，中方对此坚决反对。我们敦促美方纠正错误，立即停止干涉中国内政。他警告说，中方将采取坚定措施，坚决维护本国企业和个人的合法利益。

美国国务院8月26日发布声明宣布，将近年来参与南中国海的人工岛礁建设的中国交通建设集团有限公司等24家中国企业纳入“实体清单”，予以制裁。美方并表示将对那些负责或参与中方在南海大规模填海、建设或军事化的个人，施加签证限制。

法新社说，自今年年初以来，中美关系一直在恶化，原因有很多：冠状病毒Covid-19，香港，人权，间谍活动，技术...

至于南海，面对该区域的其他国家：马来西亚，越南，菲律宾，文莱，台湾，北京共产当局声称对南海几乎全部小岛和岛礁拥有主权。

在2016年，一个国际仲裁法院裁定中国的主张“没有法律依据”，北京方面对此裁定予以驳回。

美国反对中国的主张。因此，美国定期派军舰在南中国海进行名为“航行自由”的行动。今年7月底，在美国双航母抵达南海几个星期后，北京宣布在该地区进行了“高强度”空中军事演习。

紧张局势的另一个原因是：之前对南海主权争端一直保持中立的美国转变了态度。美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在7月中旬打破中立，站在反对北京的南海其他国家一边，指出中国人对南海的主权声索是“非法的”。他说：“世界不允许中国将南中国海视为自己的海上帝国。”

北京周二还指控美国侦查机进入中国军方用来进行实弹演习的专属空间。中国媒体警告说，两军有发生“意外”的危险。