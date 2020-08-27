台美签5G共同宣言郦英杰称干净伙伴携手确保敏感信息不被威权政府窃取

美国在台协会(AIT)台北办事处处长郦英杰表示，各国需要能够相信并知道5G设备和软件公司不会让隐私和人权等受到威胁。他说，如果电信商听从中国大陆等威权政府的指示，信任将不复存在，「因为中国缺乏独立的司法机构或法治制度，对隐私上有限的保护会造成安全漏洞」。

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美国在台协会(AIT)与台湾驻美国台北经济文化代表处(TECRO)昨天发布「台美5G共同宣言」。民进党中执会则邀请新境界文教基金会数字科技与创新组召集人陈正然，以「5G产业发展趋势与策略」为题做项目报告。台湾总统蔡英文说，持续透过产官学合作，加速5G智慧基础建设发展；同时透过5G国家队的力量，打进国际杯，让台湾的5G连结以后的世界，开拓眼界。

美国在台协会台北办事处处长郦英杰说，台湾和美国与其他「干净」伙伴携手合作，目的在于确保技术系统的干净，免受不被信赖的厂商干扰，保护公民和企业的敏感信息不被威权政府窃取，从而促进国家安全。他说，台湾的五大5G电信商都是美国国务院认证的「干净电信商」，这样一个信赖的环境可以鼓励美国与台湾通讯设备与网络安全公司的合作。

台湾外交部长吴钊燮和国家通讯传播委员会主委陈耀祥也出席「台美5G共同宣言」论坛，宣言内容包括提升全球对5G网络风险认知，共同发展合适的5G标准、准则与最佳实务作为。

吴钊燮表示，相信未来在「台美5G共同宣言」这个架构下，双方可以在既有的合作平台，推动各项5G网络资安合作，进一步深化两国友好的合作关系。

他说，资安就是国安，为了维护国家整体安全，大家应保持高度资安意识，在布建5G资安考虑上，政府也达成超前部署，完全排除具有资安疑虑的软硬件设备和服务，有这样的预先准备，可以很有自信地说，台湾是各国推动资安的最佳伙伴。

国家通讯传播委员会主委陈耀祥表示，如何建构可信赖的网络安全环境，是目前世界各国共同面临的严重议题，国安会、行政院资安处和国家通讯传播委员会组成「资安铁三角」，是台湾网络安全的第一道防线。