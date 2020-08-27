日本对中国在南海的行动表示忧虑

日本官房长官在8月27日的记者会上，对于中国最近在南海的活动表示忧虑。他指出：对于中国在南海的活动，我们充满忧虑加以注视，围绕南海问题，与地区的和平与安定直接相连，是我国和国际社会正当的关心事项，我国对于可能提高局势紧张的所有的行为都强烈反对。

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据美国国防部官员26日透露，中国26日从中国本土向南海发射了4枚中程弹道导弹。着弹点为海南岛和西沙群岛之间的海域。目前美方正在调查导弹的类型。

而据香港英文报纸《华南早报》网络版26日援引与中国军方关系较近人士的话报道称，中国军队当天早晨从青海省和浙江省向南海发射了2枚弹道导弹。该报称，从青海省发射的是将关岛纳入射程的“东风-26B”（射程4000公里），从浙江发射的是有“航母杀手”之称的反舰弹道导弹“东风-21D”（射程约为1800公里）。

据中国《人民日报》旗下的《环球时报》网站26日称，一架美国空军侦察机被曝于8月26日上午进入南海，此时正值解放军在海南岛东南部海域进行军事训练活动之际。

该报称，中国国防部还在8月25日发布消息称，当天美U-2高空侦察机擅自闯入中国人民解放军北部战区实弹演习禁飞区活动，严重干扰中方正常演训活动，严重违反中美海空安全行为准则及相关国际惯例，极易引发误解误判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑衅行动，中方对此坚决反对，并已向美方提出严正交涉。

在27日的记者会上，当有记者问及中国从本土向南海发射导弹一事时菅义伟指出：对于个别的事例及这些事例的性质不便做出评论。