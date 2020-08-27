沃尔玛证实将与微软联手收购TikTok

沃尔玛周四证实将联手微软收购TikTok的美国资产。而美国白宫经济顾问库德洛表示，美国政府对谁收购中国短片分享平台抖音海外版TikTok“没有看法”。有美国传媒引述消息人士指，TikTok将以200亿至300亿美元出售在美加等地的业务。

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法新社援引美国CNBC报道，美国大型零售商沃尔玛周四表示，相信与微软联手收购TikTok可以为沃尔玛提供重要的途径，“让我们能够接触并服务于全渠道的客户，并发展我们的第三方市场和广告业务”。沃尔玛并称，“与微软的合作关系将满足美国TikTok用户的期望，同时也将满足美国政府监管机构的关注。”

据了解, TikTok最快下周宣布出售在美国及其他国家的业务。有美国传媒引述消息人士指，TikTok将以200亿至300亿美元，出售在美国，加拿大，澳大利亚及新西兰的业务。目前TikTok尚未决定出售给哪个买家，仍然与美国科技公司甲骨文及微软以及美国零售商沃尔玛进行协商。

在沃尔玛公布有关收购计划的几小时前，上任不足三个月的TikTok行政总裁梅耶尔宣布辞职。母公司字节跳动表示，尊重梅耶尔的决定，也感谢他为TikTok付出过的努力。梅耶尔在发给员工的信中指，他选择加入TikTok是因为母公司字节跳动独一无二，提供给他在一间正在改变全球互联网格局的公司中发挥领导作用的机会。他并表示，近几个星期政治环境突变，公司可能需要因此作出一些调整，他的岗位将会受到影响，经考虑后决定离开。

TikTok美国区总经理帕帕斯将暂代梅耶尔的职务。