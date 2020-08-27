法国单日新增感染激增 今起全巴黎强制佩戴口罩

法国周四单日新增感染新冠病毒6111例，为避免疫情卷土重来冲击经济，政府连续出台新的措施，巴黎21个区被划为“红色区域”，强制佩戴口罩范围扩展巴黎全境；德国联邦政府决定延长公众限聚令到年底。另外，欧盟向英国药厂订购3亿剂疫苗。

广告 继续浏览后续

据法国卫生总署周四晚间通报，单日新增感染6111例，被排在疫情疫情爆发以来单日感染人数第二高位，感染人数高于周四的情况发生在3月30日，单日增加7578例。而在周三，新增感染5429例。不过，统计也显示，感染新冠病毒患入院治疗者人数有所减少，从周二的4600例减少到4535例；重症患者人数也呈下降趋势，从两天前的410例减少到381例。

为了控制疫情扩大，法国政府宣布新规，巴黎地区公共场所必须一律戴上口罩。法国总理卡斯泰在周四举行的新闻发布会上宣布，由于新冠病毒目前在首都巴黎传播活跃，法国政府将在巴黎市区范围内强制执行佩戴口罩令，将从周五早上8点开始实施。此前，巴黎仅有少部分地区要求户外佩戴口罩，而从周五开始，将扩展到整个巴黎地区，包括行人，骑自行车或摩托车的人。

巴黎是全法疫情最严重的地区之一，巴黎的21个区被划为严重的“红色区域”。 卡斯泰在总理府的记者会上表示，现在必须采取措施了，目标是“阻断病毒传播链”。

除法国之外，欧洲其他国家也纷纷加强防疫措施。德国联邦政府决定，延长公众限聚令到年底。这些活动包括有现场观众的节庆、音乐会和体育赛事等。 德国政府并宣布，由非高危地区返回德国人士，不会再获得免费的新冠病毒检测，同时对限制地区内拒绝配戴口罩的人，罚款至少50欧元。德国总理默克尔周四会见全德16个邦的领导人，以正式商定这项将在全德实施的新措施。

英国新增感染人数也有所增加。英国周四公布，单日新增确诊1522例，比前一天增加474例，创7月12日以来新高。累计确诊人数33万368人。新增死亡12人，累计死亡4万1477人。而北爱尔兰地区确诊数目继续上升。

另据报道，欧盟委员会与英国阿斯利康药厂正式签署合同，向药厂订购3亿剂疫苗，并可以在日后再增购 1亿剂。疫苗将按成员国人口比例分配。合约同时允许疫苗捐赠给较贫穷的国家，或者转送欧洲其他国家。 欧盟委员会主席冯德莱恩表示，签署合同是欧盟在疫苗购买上迈出的重要一步，她期待未来继续与其他制造疫苗的药厂签约。英国阿斯利康与牛津大学共同研发新冠病毒疫苗。消息指，年底前，研制中的疫苗很大机会收集到足够的数据，证明安全有效，再送交监管机构。