王毅到访前夕法国香港与维族社群呼吁马克龙为中国人权发声

在一路抗议声中访问欧洲的中国外长王毅周五将抵达法国，据爱丽舍宫披露，法国总统马克龙将亲自会见到访的王毅，爱丽舍的上述决定引发法国学者质疑，此外，法国的维族组织代表以及捍卫香港组织纷纷呼吁马克龙关注中国人权。

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法国战略研究基金会的中国问题研究专家Antoine Bondaz就王毅到访法国发表推文，质疑爱丽舍没有遵守外交礼仪，遵守对等原则。法国外长到访北京并未获得中国主席习近平的会见，为何马克龙总统今天亲自会见王毅。

此外，欧洲维吾尔学院主席，旅法维族人代表迪丽诺尔女士呼吁总统马克龙在与王毅会见时公开就新疆维族人的议题提出关注，她说，马克龙作为人权大国的总统过去却从未在公开场合与中方提到人权议题，期待马克龙能够亡羊补牢，在周五与王毅的会谈中关注维族人的命运。

旅法维族社群计划周五上午在巴黎市中心的荣军院附近举行示威游行抗议王毅到访法国。

法国的捍卫香港自由委员会的代表Keneth也向法广表示，期待法国总统能够与中方进行平等的对话，

要求中国立即关闭镇压维族人的再教育营，就香港通过的新国安法做出明确的表态。最后，他期待法国不要象瑞士那样，与中国的国安部门秘密合作，将中国公民遣返会中国。呼吁法国政府取消与中方签署的任何引渡协议。