王毅向欧洲发4个信号 咋回事？

中国外长王毅本周访问欧洲5国，明天8月27日将访法国。他此行的背景是北京与华盛顿的关系高度紧张。王毅之前在意大利罗马向媒体透露他此行要发射4个信号。

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法国总统马克龙定于明天8.27日下午在爱丽舍宫与王毅会面。欧洲多国关注香港国安法终结“一国两制”等议题。北京则反对法国等欧洲国家对华为5G的限制。法国外长勒德里昂昨天在法国企业雇主协会说，中国即是伙伴，也是对手。他强调法国要求中国对等开放市场，并对中国长期的限制措施，强迫外企转移技术，法中不平等竞争等表示遗憾。

据中国官媒新华社8月25日发自罗马的消息，王毅在罗马记者会表示，他此行要传递4个信号：同欧洲携手抗疫，支持欧洲团结发展，巩固推动中欧关系，维护世界和平发展。仔细参详，这四个信号似乎是针对欧洲对中国最近言行的不满而设计的：

第一个“同欧洲携手抗疫”。王毅没有承认欧洲批评的中国当局在疫情早期拖延隐瞒导致全球扩散，而是一个华丽转身，表示，中方拥有投桃报李扶危济困的好传统，愿继续同各国分享抗疫经验，提供必要支持，帮助欧洲早日彻底战胜疫情。

第二个信号“支持欧洲团结发展”。说到“团结”自然是有原因：近年来，北京被指试图对欧盟分而治之，利用资金成功将希腊，葡萄牙，匈牙利等国挖走，使欧盟对中国的立场难以形成一致。甚至连欧盟传统谴责中国人权的声明，也因“特洛伊木马”的否决而没了声息。

第三个信号“巩固推动中欧关系”。在北京与华盛顿关系极端紧张，特朗普要跟中国脱钩的情况下，这对北京比以往任何时候都重要。北京要防止欧洲也和中国“脱钩”。

第四个信号“维护世界和平发展”。这似乎是为了平息欧洲对北京通过“一带一路”和渗透国际组织向全球扩张的担忧和警觉。特别是疫情以来，北京的扩张从经济和军事层面，延展到意识形态领域。这给西方来了一记醍醐灌顶。

冠状病毒疫情自去年年底从中国武汉爆发以来，已在全球造成超过83万人死亡。全球经济跌破谷底。这是中国外长王毅在武汉爆发冠状疫情后首次出访。他本次欧洲之行包括意大利，荷兰，挪威，法国，德国。

为了防止欧洲跟中国“脱钩”，王毅表示，“当前，世界各国不仅受到疫情冲击，更面临单边主义、保护主义以及冷战思维重新抬头等诸多威胁与挑战。作为全球两大文明和两大力量，中方愿同欧方加强沟通协作，以联合国成立75周年为契机，共同维护以多边主义为基石的现有国际体系，为人类历史继续朝着正确方向向前迈进作出应有贡献。”