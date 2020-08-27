美不但要关馆还要中国撤走所有解放军研究生

根据华尔街日报报道，美国助理国务卿史达伟（David Stilwell）告诉中国驻美大使必须在72小时之内关闭休士顿领事馆的同时，他同时又转告中方一个讯息：撤走目前在美国的所有中国军事研究员。

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史达伟在7月21日附带要求中方撤走所有的军事研究员，之前未有传媒报道，但华尔街日报指出，这是特朗普政府多个月来一直指控中方的累积结果。美国形容这是由中国外交官掩护下向美国大学收集科技研究情报的行动。

华尔街日报根据美国官员和法庭文件指出，中方取得这些情报的来源，相信是在美留学的生物医学和人工智能的中国研究生们。这些中国留学生在某种程度上，避过了移民局的监察，隐瞒他们与解放军之间的活跃的工作关系。

美方的调查目前仍在初步阶段，类此的活动最终导致美国决定下令关闭中国的领事馆，然而个中的详情仍然被列为机密，外界难以得悉，美国官员只说，这些研究生与中国外交官的互动，触发美方决定关馆。

报道指出，引起美国怀疑的其中一个原因，就是白宫在五月宣布限制对此类的研究生签发入美签证之后，中方外交官员们的异常举止。当联邦调查局（FBI）开始盘问其中若干的研究生后，中方官员亦开始将这些研究生调离美国并提供应对方法，美国官员认为，外交官如此对待回国的学者是罕见的。

报道引述控方在法庭文件指出，当这些研究生被带到中国驻华盛顿大使馆后，他们接到指令要立即删除或重新设定他们的电子工具，因为他们可能在机场离境时被美国官员查问。

报道引述FBI一份法庭宣誓书，又举出另一例子，事件涉及中国外交官误导国务院有关到印第安纳州与一名人工智能博士生的接触目的，中方外交官在该次会面中，提醒学生美国可能与其接触查询他的背景，而这名博士生在申请签证时，隐瞒他与军方的关系。申请签证而说谎，是美国联邦法例的一项罪名。

美司法部最近数周来已经在联邦法院向四名中国研究生提控签证欺诈罪名，两人辩称无罪，另两人则仍未对控罪回应。政府的检控官员尚未向被告律师提出任何证据。

华尔街日报指出，若干的案件显示，这些研究生根本就费事掩饰他们与解放军的关系，例如使用军方机构的电邮地址，或在履历表上表明自己曾在解放军的大学就职，这些现象或许显示，研究生们以为他们的做法只是长期以来中美学术交流的一部分。

法庭一份文件又显示另一个例子，涉及一名在旧金山的生物医学研究生，他被控隐瞒他的身份事实上是一个解放军少校。他告诉美国调查员他受到在中国上级的指令，要他将美国的研究室的蓝图记下，以便回国之后复制一个一模一样的研究室。他还说上级告诉他在旧金山领事馆内有一个人可以与他接头。

美国官员相信，带有解放军背景而在美国从事研究工作的人，只是为数约37万留美中国学生的极少数。在特朗普五月发出的限制签证令之前，国务院要拒绝外国学者的签证其实权力不大，除非这些学者研究的范围属于管制或列为机密研究。