美国国防部指责中国军队在南海发射导弹“破坏地区稳定”

法新社消息，美国国防部周四发表公告称，中国军队最近在南海发射导弹“破坏了地区稳定”。美国在周四证实，中国解放军周三向南海发射了四枚中程弹道导弹。

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法新社报道，美国五角大楼周四发表公告指责中国军队近期在南海发射导弹。公告称，中国此举与“维持地区稳定”“降低地区紧张局势”背道而驰。美国国防部并称，中国近来包括发射导弹在内的一系列行径“进一步破坏了地区的稳定”。

美国在周四证实，中国解放军周三朝南海发射了四枚中程弹道导弹。此举似乎在警告美国，因几天前美国派两架侦察机靠近中国海域。美国国防部长公开表达反对立场，菲律宾与越南也对中国在南海军演表达不满。

据《南华早报》的消息，中国军队发射的导弹，有一枚从青海发射的是东风26-B，另一枚从浙江发射的，是有航母杀手之称的东风21-D。这两枚导弹落入海南岛与西沙群岛之间的南海海域。分析称，解放军发射导弹似乎是对几天前，两架美军侦察机飞到演习禁区与南海一带的行为的回应。

美国国防部长埃斯珀表示，我们看到东南亚特别是南海区域，中国似乎经常在这里“大秀肌肉”，执行一些最糟的行为。

解放军在南海动作频繁，让周遭国家菲律宾、越南感到不满。越南指责中国南海军演侵犯主权；菲律宾则表示，如果他们的船舰被中国攻击，将启动与美国的防卫协定。这也是菲律宾首度公开表态将向美国求援。

美国国防部长日前发表“五角大楼准备好对抗中国”为题的文章，公开反中，而美国商务部也加入“战局”宣布制裁24间协助中国建设南海岛礁的中资企业。