陈光诚：中共是人类公敌

中国著名盲人维权律师陈光诚2020年8月26日在美国共和党全国代表大会上用英语发言。流亡美国8年的他讲述自己在中国的遭遇。他指中共是人类公敌，不仅恐吓自己的人民，还威胁全世界的福祉。他呼吁民主世界团结起来阻断中共的进攻。特朗普在推特上转发了这个短视频。

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陈光诚说他的名字叫陈光诚，遭到中共的迫害殴打和囚禁。2012年4月逃出来，受到美国驻北京大使馆的保护。他说，他感谢美国人民接纳了他和他的家人，现在他们自由了。

陈光诚说：“中共是全人类的敌人，它正在恐吓自己的人民，威胁世界的福祉。他说，在中国，表达中共不同意的思想，包括宗教、民主、人权，都可能被关进监狱。全国处在大规模监视和审查之下。

他呼吁美国应该利用其自由、民主和法治的价值观，与其他民主国家结盟，阻断中共咄咄逼人的进攻。他说，特朗普总统已经带了头，我们需要其他国家加入他的这个战斗。为了我们的未来。他说，站出来参加战斗并不容易。我知道。特朗普总统也一样。但他表现出赢得这个战斗的勇气。最后陈光诚呼吁人民为了世界，投票给特朗普。

陈光诚（1971年11月12日－），山东沂南人，著名中华人民共和国盲人维权人士，入选美国《时代杂志》2006年时代百大人物。自学法律知识维护村民与残疾人士的权益，被媒体誉为「赤脚律师」。因反对暴力节育，于2006年至2010年入狱。后被非法软禁于家中。 2012年4月下旬，他在朋友协助下逃出，辗转进入北京的美国大使馆。当年5月19日，他与家人离开中国，抵达美国。