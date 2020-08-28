世卫调查团遭指走马中国未去武汉

世卫组织近期派团赴中国考察新冠肺炎起源但未造访武汉，令西方国家政府质疑北京政府是否会履行要辨别病毒来源的承诺，世卫组织调查可信度引质疑。

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据中央社报道，世界卫生组织（WHO）近期派团赴中国考察2019冠状病毒疾病起源，但却未造访武汉，令西方政府质疑北京政府是否会履行要辨别病毒来源的承诺。该报道引述“金融时报”，世卫2名调查病毒起源的专家最近结束在中国的3周考察，但过程中未前往武汉，尽管世卫早就证实2019冠状病毒疾病爆发的第一起病例就在武汉。世卫对此表示，这个团队是在更大的国际考察团造访之前，先进行背景调查。但这令人更加质疑，国际考察团是否也不会前往武汉。

据一名美国高层官员告诉“金融时报”：“世卫的人在北京待了3周，根本连武汉附近都没有去。任何发现相关迹象的可能性都烟消云散了。”

澳洲众议员夏玛（Dave Sharma）表示：“国际社会确实该严重质疑，世卫在爆发疫情时初期应对的严谨与独立性，因为他们似乎想要避免冒犯中国。”他表示：“这项指控若被证实，就代表应该扮演全球公卫守护者的世卫又发生令人忧心的事件，代表在这场大流行发生的关键早期阶段，世卫把一个会员国的敏感政治置于全世界的公卫利益之上，而我们正在付出巨大代价。”

在澳洲、美国等诸多国家呼吁下，中国国家主席习近平于5月同意世卫派遣考察团，7月成行。然而，世卫声称要“辨别病毒如何从动物传人”，调查的透明度与过程却遭受质疑。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）7月曾说，他认为调查结果会是帮中共“洗白”。美国总统特朗普已在5月宣布启动退出世卫程序，表示世卫受到北京的“完全掌控”。

该报道称，中国外交部表示，对于考察团可信度的指控“完全不正当”。中国已经负责任地邀请世卫考察团前往中国调查，尽管中国仍处于防范疫情再度爆发的“关键时期”。“我们希望有关各国，能够和中国一样采取正面态度，和世卫共同合作。”

美国外交关系协会全球卫生问题高级研究员黄延中表示，考察团必须能不受限制地进出武汉及中国其他地区，像是西南部的云南省，才能得到具有权威性的调查结果。他表示，世卫似乎为了讨好中国，同时也想表现中立与科学性，因此才决定单纯调查病毒如何从动物传人，而非中共的公卫决策失灵。

据世卫则在答复“金融时报”时表示，世卫团队和中国科学院武汉病毒研究所高层有过远距对话，同意在未来数周及数月内，将会对武汉华南海鲜市场及第一起群聚感染进行初步流行病学研究。世卫表示：“国际团队将和中国学者一同研究，初期是远距，之后会进行地方研究。确切时间依初步研究的结果何时出炉而定。”但世卫不愿意评论团队是否会造访武汉。