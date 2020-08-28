中国外长王毅到访法国

法国总统马克龙于8月28日与来访的中国外交部长王毅举行了会晤。法国汉学家皮埃尔·比卡尔(Pierre Picquart)表示，王毅访法是在电信运营商布衣格电信（Bouygues Telecom）宣布拆除3000个华为公司制造天线的第二天。马克龙28日在总统新闻协会上也表示，欧洲工业的安全性十分重要。

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总统马克龙在记者会上并没有明确指出要排除华为。但马克龙表示，在新一代电信技术上，我们不是要像美英那样排斥华为这样的企业，一个企业，不论它国籍都不是被排斥的目标。但出于欧洲主权政策和网络安全可靠性考虑，爱立信和诺基亚两个欧洲供应商可以给我们提供欧洲工业的解决方案。

法国总统马克龙28日在总统新闻协会上还表示，最关键、最具战略性的领域，我们寻求欧洲解决方案，这很正常。

法国是中国外长王毅寻访欧洲第四站。在和法国外长勒德里昂会晤之后，王毅周日将在法国国际关系与战略研究院（IRIS）发表讲话，讲话核心内容将为战略对话。

《星期日报》(le Journal du Dimanche)记者注意到，8月25日，中国外交部已经对台湾欲在法国普罗旺斯设办事处 一事提出了严正警告。法国记者表示，除其他主题之外，设办事处一事将是双方谈论的主题。

另据中央社报道，王毅到访巴黎时，法国维吾尔协会以及自由西藏学生协会28日早也集结法国外交部旁。

中央社表示，28日早外交部旁集结百余人，现场出现维吾尔的东突厥斯坦国旗与西藏雪山狮子旗；此外，也可见声援香港与台湾独立的旗帜。一旁法国警察一字排开，高度戒备。

一位维吾尔协会成员接受中央社访问时指出，新疆正在发生种族灭绝，目前有3到5百万维吾尔人被关在集中营内，“法国政府目前为止都没有正式向中国政府交涉这件事，所以我们今天在这里，刚好是中国外长王毅到法国之际，希望透过我们的声音，向法国政府表达心意，希望总统马克龙为我们现在的情景开口说话”。

中国国务委员兼外长王毅，8月25日起，一连八日到访意大利、荷兰、挪威、法国、德国五国。7月初，德国正式接替克罗地亚成为新一届欧盟理事会轮值主席，这也是德国总理默克尔在总理任内德国第二次出任欧盟轮值主席国。

法国记者还注意到，此次王毅并没有到访布鲁塞尔。中方希望通过寻访多国来展现多边合作，继续打造“冰上丝绸之路”。法国记者还注意到，王毅访法将重申世界不要被拖入“新冷战”的观点。