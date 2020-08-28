中国学者警告 3事引爆中美军队冲突 但程度中低

频繁披露美军在东亚动态的中国“南海战略态势感知”平台计划主任胡波表示，美中恐因3种情况爆发中低程度冲突，包括美军闯入中国领海被反制、抵近侦察遭驱及监视演习起摩擦。据胡波认为，美军还没有做好在南海跟中国发生大规模冲突的准备。

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据中央社今天报道称，中国“南海战略态势感知”平台计划主任胡波认为，目前没有迹象表明美国要在南海“大干一场”，美军还没有做好在南海跟中国发生大规模冲突的准备。因此，传闻美国要“轰炸甚至占领中国南海岛礁”，发生机率是比较低的。

胡波在接受凤凰网节目“风向”专访时说，美军自2015年起非常严肃地考虑在南海跟中国发生军事冲突，，但大规模的准备还没有完成，包括作战概念转型、力量部署都没有完成。他指出，更何况，中美双方都承担不起大规模冲突的后果。美军虽有各式的预案，但他们很清楚，一旦直接轰炸中国南沙岛礁，势必引起中美全面对抗，中国肯定会全面反击，“美国不要有幻想”。中国再怎么想维护中美关系，也不可能视若罔闻。

该报道称，据胡波认为，美中之间现在最可能出现的，是因意外事件升级所导致的中低程度冲突，且可能来自3种情况。一是美军执意闯入中国南沙、西沙岛礁12海里领海及内水，但中国肯定会进行反制，就可能就比较危险。像2018年9月30日美中军舰在距南薰礁12海里内差点相撞，最近距离仅41公尺。

二是抵近侦察。美国在中国近海抵近侦察频率和次数越来越多。2009年至今，美军抵近侦察频次差不多增加了一倍。如果距中国领空或海岸太近，中国肯定采取伴飞、警告或驱离措施，变量会很多。像是2001年美中撞机事件，就是美军抵近侦察造成的，而撞机发生在距海南岛约70海里处的专属经济区上空。

三是双方都会在南海及周边进行各式演习，另一方一定会监视。近2年中共解放军“越来越专业，一般保持非常安全的距离”；但美军现在侦察监视有时异常接近，且发生过很多次。像日前美军U-2侦察机飞入共军北部战区演习禁航区，以及2013年辽宁舰编队在南海演习时，美国军舰遭中共军舰近距离拦截都是。