中国工业8月预计业绩高好

根据路透社的综合16家分析机构的预估中值显示，得益于需求持续复苏，中国8月制造业活动延续扩张，官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微升至51.2。若果真如此，将创下五个月高位，且为连续半年处在扩张区域；上月为51.1。

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路透社今天报道称，根据调查：中国8月官方制造业PMI料升至51.2，需求回暖带动制造业延续扩张。

中国8月官方定于8月31日(周一)公布官方PMI数据。路透社综合16家分析机构的预估中值显示，得益于需求持续复苏，中国8月制造业活动延续扩张，官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微升至51.2。与此同时，13家分析机构预估中值显示，财新8月中国制造业PMI料略降至52.7。上月该指数升至52.8创九年半高位。

路透社说，面对当今世界“百年未有之大变局”，中国国家主席习近平要求要“主动求变、勇于开顶风船”，要以科技创新催生新发展动能、以深化改革激发新发展活力、以高水平对外开放打造国际合作和竞争新优势。继7月底中央政治局会议正式提出“双循环”战略后，习近平最新讲话相当于进一步解释了中国要如何实现“双循环”。 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。