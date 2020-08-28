中国更多购买美国农产品 牛肉家禽玉米数都增

根据美国农业部周四公布的数据，中国上周采购美国牛肉规模为有记录以来最大，本周购买美国玉米量为近一个月来最大。在与非洲猪瘟进行了多年的斗争后，中国今年一直在大力进口牛肉、猪肉和家禽。消息没有提及中国所增购美国农产品金额累计额。

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据路透社说，上周中国采购美国牛肉规模创新高，本周购买玉米为近一个月最多。根据美国农业部在其每周出口销售报告中公布，截至8月20日当周，中国净买入3,315吨美国牛肉，创下1999年以来的最大单周购买量纪录。中国上周还购买了11,216吨美国猪肉，采购规模为一个月来最大。

在周四的另一份报告中，美国农业部公布，中国购买了74.7万吨美国玉米，准备在9月1日开始的2020/21季装船。该机构还表示，向未具名目的地出售了14万吨玉米。

在与非洲猪瘟进行了多年的斗争后，中国今年一直在大力进口牛肉、猪肉和家禽。

与此同时，中国最近向美国采购了一系列农产品。作为1月份与美国签署的第一阶段贸易协议的一部分，中国承诺今年将在美国购买创纪录的农产品。

据路透社报道称，美国和中国的高级贸易官员本周重申了他们对该协议的承诺。根据官方数据，中国对美国商品的采购，远远落后于达成协议中规定的第一年增加770亿美元所需的速度。但中国最近几周加快了农产品购买的步伐。