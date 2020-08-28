中国说愿与挪威自由贸易但拒绝再有诺贝尔和平奖授中国持不同政见

中国说愿与挪威加快自由贸易谈判，但不愿意看到再有诺贝尔和平奖颁授给中国持不同政见反对派。中国外长王毅昨天在奥斯陆指责诺贝尔和平奖干涉中国内政。至此，诺贝尔和平奖曾颁授给西藏宗教精神领袖达赖喇嘛与08宪章推动者刘晓波，都引发中国抗议。

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据法新社报道称，中国外交部长王毅昨天指希望看到与挪威迅速达成自由贸易协定，但警告不要将新的诺贝尔和平奖颁授给中国反对派。2010年，授予享有盛誉的奖项给被囚禁的中国异议人士刘晓波，这在中国和挪威之间引起了寒意，并导致当时的高级别贸易谈判中止。挪威可能是北欧国家第一个与中国签署此协定的国家。

两国和解后，谈判于2017年恢复。

挪威一名国会议员，先为部长提名香港为诺贝尔和平奖。王毅对此警告指此提名诺贝尔奖干涉中国内政。王毅敦促挪威“过去，今天和将来，都将应当坚决拒绝任何人利用诺贝尔和平奖来干涉中国内政的任何企图。”王毅说，说：“中方的立场坚如磐石，绝不不希望任何人将诺贝尔和平奖政治化。”

2020年诺贝尔和平奖由挪威诺贝尔委员会授予-独立于权力-将于10月9日在奥斯陆宣布。

据法新社说，自从出现新冠状病毒以来，挪威是王毅第三个访问欧洲的目的地。在挪威王毅受到了数十名示威者的抗议。继意大利和荷兰之后，中国外长将访问法国和德国。