中澳贸易战? 全球贸易版图乱了

随着亚洲最大大麦买家中国与主要供应国澳大利亚出现贸易冲突，改变了全球供应趋势，阿根廷已开始向中国出口大麦，结束三年来的停滞状态。大麦主要用于牲畜饲料和生产啤酒。

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据路透社今天报道称，澳中冲突改写全球贸易版图，阿根廷趁机向中国出口大麦。据路透社看到的出口许可证和私营企业的申报单，阿根廷今年有可能出口至少25万吨大麦，2021年达到创纪录的38万吨，而2019年的出口基本为零。

据一家国际谷物企业驻阿根廷的贸易商匿名表示，“我们周日装载了6.5万吨的船货，运往中国。计划1月发三四批船货，”据这家国际谷物企业驻阿根廷的贸易商说，“由于与澳洲发生冲突，中国今年转向我们，”该贸易商表示，指的是中国与澳洲之间的政治纠纷，并促使中国在5月对进口自澳洲的大麦征收高额反倾销和反补贴关税。

该报道说，Bahia Blanca谷物交易所的主管分析师Eugenia Rul表示，在周日这批船货之前，阿根廷在过去两个月向中国出口了16万吨大麦。

据阿根廷统计机构INDEC指出，去年有少量未公布规模的饲料用大麦运往中国，上次阿根廷向中国出口啤酒用大麦还是在2016年，当时出口了3.15万吨，而2019年的出口基本为零。