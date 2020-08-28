习近平向公安授旗仪式 李克强缺席

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，26日在北京人民大会堂授旗予中国人民警察，并代表党热烈祝贺全体人民警察，致辞时形容人民警察的主要任务是维护国家安全，并要对党忠诚。中国人民警察隶属于国务院系统，但在这场授旗仪式中，国务院总理李克强并不在场。

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据苹果日报稍早报道称，习近平由国务院手上接掌公安，授旗仪式李克强无份出席。

该报道引述新华社消息，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，在北京人民大会堂授旗予中国人民警察，并代表党热烈祝贺全体人民警察，致辞时形容人民警察的主要任务是维护国家安全，并要对党忠诚。有分析认为，这场授旗仪式等于正式标志习直接掌管原本隶属于国务院的公安，就像武警被剥离出来一样。

官方消息说，习近平指，人民警察是“国家重要的治安行政和刑事司法力量，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序”，保护公民人身安全、人身自由、合法财产，保护公共财产，预防、制止、惩治违法犯罪，并要求人民警察要对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明，全心全意为增强人民群众获得感、幸福感、安全感而努力工作，坚决完成党和人民赋予的使命任务。

习近平今日授予的警旗由红、蓝两色组成，红色在上，占全旗面积的三分二，蓝色在下，警徽则置于警旗的左上角。新华社续报道，红色体现党对人民警察的绝对领导、全面领导，彰显人民警察的绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠；蓝色代表人民警察的职业特征，代表守护平安。

而出席者，包括中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正，以及丁薛祥、张又侠、陈希、周强、张军、中央政法委委员等人。仪式由中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨主持。

时事评论员刘锐绍向《苹果》指出：“习近平现在对任何事都没有信心，一定是要掌握暴力武力专政机器才会有信心，所以早年一直牢牢抓住军队，上台后把军队改编，四总部撤销了，军方的单位直接向军委主席负责。”刘锐绍续指，公安应是国务院系统，但现在他们不是太讲究这些隶属关系。“现在习讲明清楚军队、公安都是我控制的，主持授旗就是告诉大家警队所有的事都是由他牢牢掌握，警队也要做到‘ 两个维护’，即坚决维护习核心和党中央集中统一领导。”

2017年12月27日，中共决定改革武警部队领导体制，自2018年1月1日起，将武警部队收归中央军委建制，不再受国务院领导，并施行“中央军委－武警部队－部队领导指挥”体制。2018年1月10日，习近平以中央军委的身份，在北京八一大楼向武警部队授旗并致训词。有中共军方退役军官曾指，武警部队双重领导体制存在重大弊端，会弱化中共绝对领导，为“第二武装”埋下不稳定隐患，也让地方长期滥用武警部队。而改革目的就是要防止诸如周永康、薄熙来等滥用。

苹果日报说，值得一提的是，在这场授旗仪式中，国务院总理李克强并不在场。据中新社消息指，李今日在北京主持召开国务院常务会议，部署防汛救灾和灾后恢复重建工作，并支持受灾地区恢复生产保障民生，确定围绕保市场主体激发活力深化“放管服”改革举措。报道并未提及会议时间，未知是否与授旗仪式举行时间相撞。