北京称在西沙驱离了一艘美国驱逐舰

中国解放军近日在南海试射东风洲际导弹之际，一艘美国驱逐舰也被指进入中国宣称控制的南海西沙群岛海域。中国官方今天宣布，驱离了这艘美国驱逐舰。美国方面证实，一艘美国军舰在该海域维护自由航行。本周中美双方多次过招，中国南海海域军事演习，宣布禁航，但一架美国侦察机仍然出现在军演海域。

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据法新社今天报道称，这一事件在北京和华盛顿之间在香港，人权，华为，TikTok，维吾尔族的待遇甚至贸易等主题上的分歧并导致双边加剧紧张背景下发生。

据中国解放军陆军南部战区发言人李华民说，美国驱逐舰“未经许可”进入西沙群岛的水域。据他说：“解放军海军和空军对美国驱逐舰进行跟踪，监视，执行检查，识别并向船舶发出离开该地区的命令。”

美国海军舰队星期五确认了该驱逐舰在该海域，并为执行“确保该地区关键的运输通道保持自由和开放”的愿望辩护。

法新社说，西沙群岛处于与中国和越南海岸等距。中国海军在1974年一次海战后重新获得西沙群岛控制权。这位亚洲巨人对其他居民（越南，马来西亚，菲律宾，文莱）宣称拥有南海几乎所有岛屿。面对中国被认为过分的说法，华盛顿越来越多地定期向该地区派遣军舰，以执行所谓的“航行自由行动”。

据李华民抨击说：“美国无视国际法规则，一再在南中国海造成动乱。美国以航行自由为借口，争夺海上霸权。”

根据美国国防部周四表示，中国军方在本周进行的一次军事演习中发射了四枚弹道导弹。

面对近几个月来频繁发生的美国演习，这种在该地区很少发射的大规模导弹的发射已被广泛解释为警告信号。