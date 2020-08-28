塞浦路斯国籍吃香 曝料中官商移资或逃生趋之若鹜

阿拉伯国家一媒体曝料，近500名中国富商近年以投资方式获得塞浦路斯护照，其中包括亚洲女首富杨惠妍以及多名人大代表、政协委员和国企干部。据该报道称，依照中国法律，这些人理应丧失中国籍和政治职务。消息引据南华早报指出，多本护照除了让中国富商可将资金转移到国外，必要时刻更是一条逃离海外的后路。

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中央社稍早引述消息报道称，数百中国富商获塞浦路斯国籍，含多名人大政协。报道引述半岛电视台披露，近500名中国富商近年以投资方式获得塞浦路斯护照。

半岛电视台近日发布题为“塞浦路斯文件”（Cyprus Papers）的调查报导，披露以“黄金护照”吸引投资移民所潜藏的问题。报导指出，塞浦路斯2013年推出“赛普勒斯投资计画”，吸引外国人以投资房地产等方式获得“黄金护照”（Golden Passport），取得赛普勒斯国籍，投资门槛为欧元250万元左右。

塞浦路斯于2004年加入欧盟，报导指出，获得“黄金护照”的外国人士能借此获得在欧盟国家通行、就业的便利，以及银行服务。

半岛电视台取得了2017至2019年间“黄金护照”的申请资料，共有2351名外国人士借此获得塞浦路斯护照，其中以俄罗斯的922人最多，中国的482人次之。

半岛电视台消息披露了8名中国申请人的资料，其中最受瞩目的是大型地产商碧桂园集团执行董事杨惠妍。富比世（Forbes）估计杨惠妍的身价为28.5亿美元，她在今年世界女性富豪排行榜名列第六，同时也是亚洲女首富。杨惠妍的父亲杨国强是碧桂园的创办人，富比世估计他的家族资产约为203亿美元。杨国强是中国全国政协委员。报导指出，至少有4名申请人曾经或正在担任中国的政治职务，包括成都市人大代表陆文斌、武汉市黄陂区政协委员陈安林、金华市前政协委员傅政军以及滨州政协委员赵振鹏。

半岛电视台表示，中国不承认双重国籍，因此这些中国富商获得“黄金护照”后，理应失去中国国籍。

据南华早报进一步指出，人大代表和政协委员被发现拥有外国国籍后，应被取消资格，2019年在河北、山西都有类似案例。同时，中国国企干部一般不允许有外国国籍，但华润电力总裁唐勇的名字也出现在“黄金护照”的申请资料中。

另外，“塞浦路斯投资计画”虽强调投资移民申请人不得有犯罪纪录，但2011年因国企诈欺案而被捕的中国商人张克强也在申请名单中；另一名叫李家东的中国人则因涉及资助北韩骇客组织而遭美国制裁。

报导指出，欧盟委员会2019年1月曾警告，犯罪集团可能藉“塞浦路斯投资计画”渗透欧洲，并增加欧洲出现洗钱、贪污和逃税的风险。

据中央社说，值得注意的是，半岛电视台披露的资料中还包括一名匿名的中国人士，资料指他有4名家人都获得塞浦路斯国籍，“一名亲属曾被中国安全人员从香港绑架回中国”。述让人想到中国富商肖建华，他于2017年1月疑似被中国国安人员从香港四季酒店押回中国大陆调查，他创办的“明天集团”9个金融机构日前已遭官方接管。除了中国籍，肖建华同时还拥有加拿大和中美洲国家安提瓜和巴布达国籍。

该报道引述南华早报说，这显示中国富商虽是经济成长的受益者，却担忧无法保住个人资产，多本护照不只便利旅行，也是转移资金到国外的方式，必要时刻更提供一条逃离海外的后路。