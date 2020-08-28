孔子学院一院长公开同意讨论六四 美媒问可信吗?

中国在海外众多国家设立的孔子学院多年来一直被视为政治和言论审查的代名词，已有很多孔子学院因此而被关闭。不过在上周的一场直播节目中，澳洲一家孔院的院长却做出了一个令人意想不到的承诺，而节目的另一位嘉宾事后还发起公开信联署活动，呼吁这位院长履行诺言。自由亚洲报道问，说话算数吗？

广告 继续浏览后续

据自由亚洲报道，澳洲孔院同意讨论六四，说话算数吗？在上周的一场直播节目中，澳洲一家孔院的院长却做出了一个令人意想不到的同意讨论六四的承诺，这到底是怎么回事呢？

近年来，美国政界普遍认为，孔子学院不只传播中国的语言和文化，也把北京当局对敏感政治话题的审查带进了课堂，这有损言论和学术自由。这种观点逐渐取得了其他西方国家的支持。一年前，澳大利亚新南威尔士州宣布全面撤销孔院在当地的项目。不过，就在澳大利亚广播公司(ABC)中文部上周的《直播澳洲》节目上，却出现了这样的戏剧性一幕。

据自由亚洲指巴丢草问：“您会欢迎像我这样一个对中国政府有异议的艺术家，来到你们西澳大学孔子学院做一些活动吗？您会欢迎一些学者来讲述中国的天安门屠杀事件吗？”

蒋颖说：“我们欢迎。”

巴丢草：“真的吗？那太棒了。我觉得这是今天这档节目中非常有意义的一个回答，我也希望所有的观众能作个见证。”

节目中提问的这位男士是澳大利亚华裔政治漫画家巴丢草，回应的这位女士则是西澳大学(University of Western Australia)孔子学院澳方院长兼商学院副教授蒋颖。

听到这么爽快的回答，巴丢草在节目中略显惊讶，而蒋颖还有话要说。据蒋颖指“我跟你讲，我们（孔院）有个活动，叫‘China in Conversation’，这个活动就是寻找不同观点的人来讨论一个话题，叫‘中国对话’，我们是定期举办这样的活动的。”

本台记者注意到，位于西澳大利亚州首府珀斯的西澳大学孔子学院在2016年举办了首场“中国对话”论坛，话题是“追求共识：常见病的中西医解读”。此后几年间，这个论坛还举办了“‘一带一路’与澳大利亚”、“澳大利亚如何面对中国的崛起？”、“澳大利亚的外国投资”等活动，但记者并没有在这家孔院的官网上找到关于新疆、香港或六四事件等中国敏感政治话题的活动。

据自由亚洲，巴丢草周四对该台说，他事后致函西澳大学孔院，但至今仍未收到回复。于是，他与身在美国的周锋锁、方政、郝建、滕彪等几位中国异议人士，在本周一发起了公开信联署活动，敦促这家孔院履行承诺，但他对此并不抱太大希望。巴丢草指，“我觉得从院方三缄其口的反应来看，能够实现（孔院院长承诺）的可能性不大，但这并不代表发起这场公开信联署活动没有意义。其实我正是想通过这样的尝试，来向社会展现孔子学院即便是在一个国家电视台的公开节目当中，也并不怕撒谎。”

自由亚洲说，该台记者周三致函西澳大学孔院询问此事，但截止发稿时，尚未收到回复。

这封公开信说，他们对蒋院长同意举办关于六四事件的活动表示欢迎，并愿意协助孔院组织、并参与到这些活动中来，以确保活动的客观性和公正性。信中还说，八九学运和六四事件对了解中国当代的政治和社会发展至关重要。不幸的是，由于当局长达几十年的严厉审查，大多数中国留学生对此知之甚少。因此，相关活动不但能让澳洲当地学生受益，也能帮助不少西澳大学的中国留学生了解这个在中国国内最为敏感的话题之一。他们在信尾写道：“我们希望西澳大学孔子学院与蒋院长不要成为中国审查世界的跳板，履行在节目中的承诺，将此次活动落实。”

该报道称，现居美国的人权律师滕彪表示，他们发表这封公开信，就是为了给这家孔院施压。

“蒋颖承诺之后，接下来就很可能会想方设法来推辞、推脱，让这场活动无法举行。所以我们才选择将她一军，希望给她施加更大的压力，让她不能只是说说就完了。”

截至美东时间周四午间，已有一百三十人联署了这封公开信。

中国教育部下属的国家汉办上个月刚刚宣布，此前由他们主办的孔子学院项目，将由 “中国国际中文教育基金会”全面负责运行，而这家基金会是由多家高校、企业等机构成立的民间公益组织。不过，有批评人士认为，这并不能掩盖孔院项目一直由、并仍将由北京当局掌控的事实。

巴丢草认为，这起事件印证了孔院就是政治审查的代名词。巴丢草指出，“我觉得这起事件的焦点首先是诚信问题。孔子学院的院长在国家电视台的节目当中做出了承诺，却无法兑现，并且没有任何的回应，这是极其不负责任的。第二，这也戳穿了所谓‘孔子学院并不是中国审查机制的延伸、并不会拒绝一些敏感话题’的说法，这其实是个谎言。”

据该报道称，网络信息显示，西澳大学孔子学院成立于2005年，是澳大利亚的第一所孔子学院。浙江大学是这家孔院的中国官方高校合作伙伴。