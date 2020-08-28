新黄雀行动失败 反送中港青逃台湾海上半途被捕

中国海警23日在香港东南方海域查获一艘涉嫌非法越境快艇，船上逃离者有涉反送中示威者，有遭港警辑捕危险。港媒28日报导指出，他们打算先到东沙岛再转乘大船偷渡来台。港区国安法7月实施后，香港各执法部门都加强了口岸边境的监控措施，而这次也是中国执法部门首次大规模拘获非法越境的香港涉案者。有评论指此相当于一种新黄雀行动失败。台湾官方今天表示，不鼓励非法来台。

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据中央社今天报道称，反送中港青逃台湾海上被捕，港媒指：拘押在深圳。

中国海警23日在香港东南方海域查获一艘涉嫌非法越境快艇，据指船上有10多名计划逃来台湾的反送中港青。有港媒今天公布所有被捕人士全名，并指他们打算先到东沙岛，再转乘大船偷渡来台。据该报导，被捕港青目前全部扣留在深圳海警支队调查。

外媒昨天指被捕人士包括去年曾参与“反送中”运动的“香港故事”成员李宇轩，其余被捕者也都参加过反送中，其中有些人稍早前在香港被捕，随后获得保释。

中央社说，香港中联办旗下的文汇报和大公报今天分别在头版大幅报导了此事，并刊出12人的全名。报导说，除了本月10日被香港警方以涉嫌违反港区国安法拘捕的李宇轩，其余被捕者也都涉及“反送中”运动，包括张俊富、张铭裕、李子贤、郭子麟、郑子豪、廖子文、黄伟然、邓棨然、严文谦、黄临福。据报导，上述港青分别被控不同罪名，目前保释候审，另有名为乔映瑜的女子被警方通缉中。

据香港文汇报表示，被捕人士中有4人是组织“屠龙小队”成员，被控涉嫌去年12月4日湾仔骆克道汽油弹案以及12月9日华仁书院炸弹案等。报导引述“知情人士”说，这次的偷渡快艇长9.3公尺、宽2.3公尺。行动经由一个偷渡惯犯团伙安排，快艇船尾安装了两部发动机，最高时速50公里。报导说，被捕港青23日当晚由西贡布袋澳乘快艇出发，原计划先到距离香港约300公里远、有台湾军队驻守的东沙群岛，再转大船至台湾南部的屏东地区。

为了避免惊动香港水警，船只在香港水域行驶时只以较慢的时速20公里开行；当行至香港南部水域的果洲群岛樟木湾附近时被发现，广东海警派出快艇追截，最后连船带人全部被捕。消息指出，港区国安法7月实施后，香港各执法部门都加强了口岸边境的监控措施，而这次也是中国执法部门首次大规模拘获非法越境的香港涉案者。