明报:《拆弹专家2》刘德华爆完红隧再炸香港机场

影帝组合刘德华与刘青云主演的电影《拆弹专家2》将于今年压轴上映，3年前的《拆弹专家》搭建一比一的红磡海底隧道，大银幕见红隧被炸爆的震撼画面令人难忘。《拆弹2》刘德华兼任监制与主角，跟导演邱礼涛再合作，新加入相隔18年再度合作的老柏档刘青云。今次更是非一般的爆炸戏，加入核弹元素，目标是香港国际机场；预告片中见机场大爆炸，被火光吞没并产生蘑菇云。《拆弹2》制作费逾3亿，后期制作时间达10个月。

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据明报今天介绍新片《拆弹专家2》指年底压轴登场，刘德华爆完红隧再炸香港机场。

2017年《拆弹专家》中刘德华演的章在山跟饰演下属的吴卓羲处理红隧的炸弹，章选择剪黄线引起大爆炸送命。今次《拆弹专家2》是全新故事，预告片日前曝光，华仔与刘青云同饰演拆弹专家，起初两人一起出动拆弹，合作无间，但之后见青云质问战友：“你涉嫌一单爆炸案，你唔自首我就拉你返去！”兄弟情突然逆转。另一幕见华仔经历大爆炸后卧在病牀，其中一只脚被炸断要装上义肢。要处理断脚与义肢的画面，后期制作上也花了很多工夫。重头爆炸戏是机铁载着核弹冲入机场，连环的爆炸场面令人看得触目惊心。

参与《拆弹2》演员还有谢君豪、姜皓文、黄德斌、吴卓羲及洪天明等，女主角是内地女星倪妮。华仔曾表示《拆弹2》拍摄比上集更辛苦，因很多大场面，剧本筹备也近两年，笑言自己也几乎成为真的拆弹专家了。此片于去年3月开拍，原本在今年暑假档上映，但受新冠肺炎疫情影响押后至年底上映。

今年初疫情严峻，限聚令下戏院先后两次长时间关闭，第一次是3月28日至5月7日，随后以保持社交距离措施，有条件地重开。之后疫情爆发第三波，戏院再度于7月15日关闭至8月27日，今日正式重开。多部大制作电影的上映期也延后，发行商只有见步行步，视乎疫情再作部署，希望疫情减退后，“饿戏”已久的戏迷可以入戏院捧场。

明报说，《拆弹2》宣布年底上映，据了解，暂时安排同期上映的电影还有《断网》、《焚身》及《手卷烟》。