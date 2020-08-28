曾厉训李文亮 武汉市中心医院书记蔡莉昨晚遭免职

网传武汉市中心医院或被去职的党委书记蔡莉会议照

中共武汉市中心医院党委书记蔡莉先前因训诫COVID-19疫情“吹哨人”李文亮，备受舆论批评。据官方的澎湃新闻昨天深夜透露，她已去职，由曾任湖北省武汉市肺科医院党委书记的王卫华接任。有香港媒体引述消息人士称，蔡莉在训诫“吹哨人”李文亮时曾说：“你视武汉市自军运会以来的城建结果于不顾，你是影响武汉安定团结的罪人，你是破坏武汉市向前发展的元凶。” 但消息未提蔡莉遭免职是否与李文亮案有关以及蔡莉去职后有何种新安排。

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据中央社今天报道称，武汉市中心医院书记蔡莉去职，曾被指打压李文亮。该报道引述澎湃新闻昨天深夜消息，蔡莉已去职。澎拜新闻引述不具名的武汉市中心医院医护人员称，院方是在昨天傍晚6时的医院干部大会宣布上述消息。

据中央社说，2019冠状病毒疾病疫情去年底在武汉爆发时，武汉市中心医院眼科医生李文亮在其微信群组提出警告，之后被当地警方训诫，称他发布不实言论。李文亮于今年2月6日因感染2019冠状病毒疾病不治身亡，此事引发极大舆论反弹，当局才在3月20日通报称，撤销对李文亮的训诫书并向家属道歉。

据南方人物周刊3月刊登的“四人殉职，四人濒危—武汉中心医院‘至暗时刻’”报导中提到，疫情期间，包括蔡莉、武汉中心医院院长彭义香、以及纪委书记李蜜等院方高层，压制医护人员提出疫情预警，迫使他们在没有防护下，暴露于病毒中，导致医院300多名医护人员感染、4人死亡，4人仅靠仪器维持生命。

中央社说，另外也有港媒引述消息人士称，蔡莉在训诫“吹哨人”时曾说：“你视武汉市自军运会以来的城建结果于不顾，你是影响武汉安定团结的罪人，你是破坏武汉市向前发展的元凶。”