王毅在奥斯陆质疑新冠病毒起源于中国的观点

中国国务委员兼外交部长王毅周四表示，目前尚不清楚新冠病毒是否起源于中国，质疑卫生专家和外国政府的观点。

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据路透社消息，中国国务委员王毅质疑新冠病毒起源于中国的观点。王毅周四在奥斯陆表示，目前尚不清楚新冠病毒是否起源于中国，质疑卫生专家和外国政府的观点。王毅在访问挪威期间表示，虽然中国是第一个向世界卫生组织(WHO)报告该病毒存在的国家，但“这并不意味着病毒起源于中国”。

该报道说，王毅通过翻译告诉记者，“实际上，在过去的几个月里，我们看到了一些报导……显示这种病毒出现在世界不同地方，而且可能早于中国，”

中国武汉市卫生部门去年12月报告了首例新冠病毒病例，并在1月初报告了首例与新冠病毒相关的已知死亡病例。

据王毅说，“病毒最初是从哪里开始的？它是怎么开始的?应该留给科学家和医学专家…，不应该政治化或者污名化，“这显然是在指责美国总统特朗普，特朗普因将新冠病毒说成是“中国病毒”而受到批评。王毅还说，“谁是零号病人?还不得而知，”王毅对挪威进行自2006年以来中国外长对该国的首次访问。他本周早些时候访问了荷兰和意大利。

王毅今天对法国访问，并于下午先后会见法国外长勒德里昂与总统马克龙。