瑞士与中国的“秘密协议”

瑞士与中国酝酿签署“秘密协议”引发议论。上周日(8月23日)《新苏黎世报周日版》(NZZ am Sonntag )报道，瑞士正在同中国进行商谈，准备续签一份协议，允许中方官员进入瑞士，质询在瑞非法居留的中国公民，包括被拒的寻求庇护者及无身份证明人士。

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据瑞士新闻报道，瑞中“秘密协议”详情浮出水面。瑞士已同大约60个国家-不只是中国-签署了协议，允许这些国家的官员来协助辨认与驱逐非法公民。瑞士联邦移民事务秘书处于周三(8月26日)确认，这种做法在整个欧洲都很常见，并不是瑞士“独树一帜”。联邦移民事务秘书处发言人丹尼尔·巴赫(Daniel Bach)告诉Keystone-SDA新闻社，瑞士同约60个国家签署了此类协议，这些国家中包括俄罗斯、土耳其、菲律宾、阿尔及利亚与埃塞俄比亚等。

据该报道，第二天，联邦移民事务秘书处处长马里奥·加蒂克尔(Mario Gattiker)就亲自前往议会外交事务委员会，解释为何2015年签署的这份协议未曾被正式公开。他指出，这是因为该协议仅是行政技术性协议。

据联邦移民事务秘书处发言人巴赫于周三确认，虽然这60份协议中大部分都属官方协议，因此可在公有领域查看，但同中国和印度两国的协议则是技术性协议。他还表示，此类协议是为了瑞士的利益，因此是由伯尔尼方面-而非北京方面-在催促续签事宜。瑞士需要中方官员提供的协助，以避免发生无法驱逐在瑞非法居留中国公民的情况。

按照协议，瑞士会给予办事的中方官员为期两周的签证，其食宿费用也由瑞士承担。

瑞士当局试图与中国续签一项审慎的协议，允许北京官员进入瑞士，质询在瑞非法居留的中国公民。该协议签署于2015年。

据《新苏黎世报周日版》(NZZ am Sonntag )报道，这份从未正式发布的协议将于今年12月到期，续签事宜正在与中国商谈过程中。瑞士联邦移民事务秘书处(Swiss State Secretariat for Migration)的一位官员向该报证实，瑞士已经就续签问题与北京进行了接触。联邦移民事务秘书处称，2015年签订的协议没有对外公开，是因为这是一项“行政协议”。该协议允许中国官员以非官方身份进入瑞士两周时间，以便调查那些非法居住在瑞士的中国公民。一旦确定非法，这些人可能在联邦移民事务秘书处的配合下被驱逐出瑞士。

据该报道称，受到此协议影响的个人包括被拒绝的寻求庇护者、非法旅行者，以及没有身份证明的人士。这些人身份的不确定性，引起了瑞士政界人士和维权团体的关注和担忧。

社会民主党议员Fabian Molina在接受《苏黎世周日报》采访时表示，与中国签订的这一协议“绝对不可接受”，不应进行续签。Molina虽然是议会外交事务委员会的成员，但他从未听说过这一协议。他计划在委员会会议上，像绿党政客Sibel Arslan一样，提出这个问题。

该报道说，联合国在特朗普政府的粗暴攻击下正日渐削弱，而中国摆出强国之势，越来越多地参与其中。增加的不只是中国投入联合国的财政款项，还有中国在联合国各专门机构占据的领导岗位总数。

联邦移民事务秘书处表示，迄今为止该协议仅执行过一次，即2016年中国代表团访问瑞士时，包括4名寻求庇护者在内的13个人被驱逐出境。

该报道引述联邦移民事务秘书处发言人Daniel Bach周日告诉瑞士通讯社(Keystone-SDA)，藏族和维吾尔族的寻求庇护者不会受到该协议的影响，由于他们可能会受到迫害，所以不会被遣返中国。