赵立坚：如果微信在美被禁，苹果将遭中国抵制

中美关系紧张不断加剧。中国外交部发言人周五警告说，如果美国禁止中国的微信，苹果产品就可能在中国遭到抵制。

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美国总统特朗普八月初签署行政令，威胁要在45天内禁止中国短视频手机应用抖音海外版TikTok，称其代表北京从事威胁美国国家安全的活动，同一政令也同样针对腾讯旗下的微信，而拥有巨大用户群的微信是中国网络社交必不可少的手机应用。

中国外交部发言人赵立坚周五在推特上警告说：“如果微信（在美国）被禁，那么中国将没有理由保留苹果手机及其产品。”。赵立坚的这一表述比他在前一天向记者所说的更加直接。他在周四的外交部例行记者会上曾说，“很多中国人表示如果美国真的禁止了微信，那么他们也可以不用苹果手机”。

特朗普的行政令威胁要禁止美国的公司与微信进行任何交易，这实际上可能将迫使苹果从其手机苹果商店（AppStore）上删除微信应用。周五，相关话题在中国社交网受到热评。

一位网民在新浪微博说，“我用苹果手机，但我也爱国”，另一位网民评论说：“无论苹果有多出色，它都只是一个手机而已，可以替换，但微信却不同。”

不过也有网友发现，赵立坚的有关发推下方显示“Twitter for iPhone”，表明他使用的是苹果手机，而并非其他中国国产手机，

微信在中国网络社交中具有不可替代的地位，拥有超过12亿活跃用户。提供近二十种语言，但主要以中文用户为主。微信最初只是一个类似于美国WhatsApp的简单即时通讯应用，目前微信在中国提供了包括电子支付、新闻服务、视频游戏，酒店旅游预订等众多功能。

苹果手机、iPad等苹果产品在中国普遍受追捧。中国是苹果在美国本土之外主要的市场之一。据全球市场研究Counterpoint Research的数据，今年第二季度苹果占中国智能手机市场的份额8％，远低于销售量第一的华为。

法新社报道指，苹果产品主要在中国的工厂生产，为中国提供了大量就业，这无疑也是北京迄今没有对这家美国公司采取行动的原因之一。