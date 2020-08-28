黄之锋：已做好随时被捕送中准备

前香港众志秘书长黄之锋昨天接受英国金融时报（Financial Times）专访时表示，他已经做好随时被捕并被立刻引渡到中国的准备。

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据中央社今天报道称，黄之锋说：已做好随时被捕送中准备。黄之锋27日说：“我被捕似乎只是时间问题，保障我个人安全的时间已经耗尽了。”黄之锋说，“一旦他们逮捕我，我可能会立即被引渡到中国”，当然，这是最糟的情况。“很多人问我：你准备好了吗？我说，当然没有人会准备好在北京的黑牢被判刑关一辈子。”

据英国金融时报称，另一名参与过反送中运动的“香港故事”成员李宇轩（Andy Li）日前搭乘快艇逃往台湾寻求庇护时，就已预见他即将被捕。李宇轩此前因为违反“港区国安法”于10日被捕后获得保释，但他偷渡失败，已被中国海警拘捕。该报指出，已有数十人在香港违反“港区国安法”被捕，该法”旨在打击分裂、颠覆国家以及外国势力勾结，违反会被判处很长的有期徒刑，包括无期徒刑。而且，该法还允许将香港公民带到中国大陆接受审判。

黄之锋说：“6月30日深夜11时以后，香港就不再是香港了。”中央社说，他指的是实施“港区国安法”的时间。据黄之锋表示，实施“港区国安法”证明，北京当局无意兑现允许香港维持其法律自主权的承诺；许多国际企业担心香港司法独立丧失，正考虑外移到新加坡或亚太区域其他首都。黄之锋并强调，更重要的是，“港区国安法”覆蓋范围远远超过中国领土，根据法律赋予的域外权力，大陆特工甚至可以绑架西方人，并将他们带回中国面对审判。

据中央社说，当被问及在实施“港区国安法”后，为什么不试图逃到国外时，黄之锋说：“除了希望战斗到最后一刻，我相信保持香港本地抗议气势确实很重要。”