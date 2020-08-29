中共开第7次西藏工作会议 习近平提治藏10条

中共中央第7次西藏工作会议今天应在北京闭幕。时隔五年，中共中央第7次西藏工作座谈会28日至29日在北京召开。中共总书记习近平提出“新时代党的治藏方略”，并称要引导正确历史民族宗教观，把爱中华的种子埋入每个青少年的心灵深处，引导藏传佛教与社会主义社会相适应，推进藏传佛教中国化。中国时报说，对照2015年治藏方略的“坚持对达赖集团斗争的方针政策不动摇”，这次习近平则未提及。近日，西藏党委书记吴英杰也在一场会议中下令教育各族民众感恩共产党，与14世达赖喇嘛划清界限。

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据中国时报今天引述新华社消息，习近平在会上说，中共中央历来高度重视西藏工作，改革开放以来先后召开6次西藏工作座谈会，每次都根据现实情况作出重大决策部署。面对新形势、新任务，必须全面贯彻“新时代党的治藏方略”，“铸牢中华民族共同体意识”。

相较前一次，2015年召开工作会议中的“六个必须”，习近平这次提出新时代党的治藏方略“十个必须”，包括必须坚持中共领导、必须坚持治国必治边、治边先稳藏的战略思想，必须坚持宗教中国化方向等。

不过，对照2015年治藏方略的“坚持对达赖集团斗争的方针政策不动摇”，这次习近平则未提及。

该报道说，中共自1980年至今已召开7次西藏工作座谈会。这次会议由国务院总理李克强主持，中共政治局7名常委全数出席，以及在京中央政治局委员、中央书记处书记等官员出席。

据中央社消息说，习近平提西藏十个必须，促铸牢中华民族共同体意识。不同于2015年的“六个必须”，习近平这次的“十个必须”治藏方略，虽未述及“坚持对达赖集团斗争的方针政策不动摇”，但提出“必须把维护祖国统一、加强民族团结作为西藏工作的着眼点和着力点”、“必须统筹国内国际两个大局”、“必须坚持我国宗教中国化方向”等。习近平也进一步提到，要加强对群众的教育引导，广泛发动群众参与“反分裂斗争”，形成维护稳定的铜墙铁壁。

习近平并要求，重视加强学校思想政治教育，把爱国主义精神贯穿各级各类学校教育全过程，“把爱我中华的种子埋入每个青少年的心灵深处”；同时“不断增强各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同”。习近平也要求“积极引导藏传佛教与社会主义社会相适应，推进藏传佛教中国化”。

据中央社说，此外，中共西藏党委书记吴英杰近日在一场会议中下令，教育引导各族民众“感党恩、听党话、跟党走”，与14世达赖喇嘛“划清界限”，并要“引导信教群众理性对待宗教、淡化宗教消极影响”。