中国南海发射4导弹 警告美国航母与在亚太基地

中国最近向全球最活跃的水域南海发射了导弹，对美国两种主要目标发出警告：航空母舰和区域内的基地。据《南华早报》引述接近中国人民解放军的人士说，本周三向南中国海发射的导弹包括东风-21D和东风-26B。中国威胁可摧毁美国在该地区主要军力投射来源，在中国拒止其东海岸任何军事行动的战略中，这些武器是重中之重。

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据华尔街日报引述彭博报道指，中国试射导弹以警告美国航空母舰要保持距离。

夏威夷太平洋大学外交与军事科学项目的兼职教职人员Carl Schuster说，中国向美国、其盟国和伙伴发出信号，表明中国对美国的航母打击群有一个答案，这一答案始终存在，并不取决于部署时间表。他先前曾是美国太平洋司令部联合情报中心的运营总监。他指出，实际上，中国是在说：如果美国在南中国海部署两艘航母，中国就会在那儿发射猎杀航母的导弹。

这次试射向美国展示了任何武装冲突的代价是在不断升高，并高调提醒人们，中国中程弹道导弹的弹药库不断在扩大。这是自第二次世界大战以来，首次对美国在亚洲军事优势的挑战。中国在10月的阅兵中推出了新的火箭军种，展示了悉尼大学研究人员所警告的一种实力，即中国可能会在「冲突爆发之初的几个小时」摧毁美国的基地。

该报道说，一位不愿透露姓名的美国国防官员告诉彭博社，中国在本周一系列军事演习中发射四枚中程弹道导弹。这位官员说，它们落在中国海南岛和西沙群岛之间的海域，与最近几周进行演习以支持特朗普政府挑战北京主权主张的美国航母所在位置相距不远。

中国外交部周四将有关导弹试射的问题转由国防部回答，国防部未立即回应置评请求。中国国防部周四重申了演习不针对任何一个国家的观点。尽管如此，发言人吴谦还是指责“一些美国政客”试图挑起两国之间的冲突。他在北京的一次吹风会上表示，中国“并不害怕”。

据该报道，虽然这两个拥有核武器的国家有许多激励措施以避免冲突，然而升级的风险日益增强，美国及其盟友试图反抗更加强大的中国。最近几周，美国在该地区进行了一系列军事演习，并批准了一项对台具有里程碑意义的战斗机军售。在美国即将举行大选的背景下，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)试图将重点放在中国。