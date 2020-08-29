中国商务部新增23项限制出口技术条目

中国商务部会同科技部28日晚间发布更新后的《中国禁止出口限制出口技术目录》，其中新增航空航太轴承技术、雷射技术等23项限制出口的技术条目。

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商务部指出，上一次《目录》修订是在2008年，距今已有10年多时间。随着科学技术迅速发展以及中国科技实力和产业竞争力不断提升，根据国际惯例及时调整《目录》势在必行。

商务部表示，这次《目录》调整共涉及53项技术条目，一是删除微生物肥料技术、咖啡因生产技术、核黄素生产工艺、维生素发酵技术等4项禁止出口的技术条目。

二是删除新城疫疫苗技术、天然药物生产技术、功能性高分子材料製备和加工技术、化学合成及半合成药物生产技术、资讯安全防火牆软体技术等5项限制出口的技术条目。

三是新增农业野生植物人工繁育技术、绒山羊繁育和品种培育技术、空间材料生产技术、大型高速风洞设计建设技术、航空航太轴承技术、雷射技术等23项限制出口的技术条目。

四是对21项技术条目的控制要点和技术参数进行修改，涉及农作物繁育技术、水产种质繁育技术、化学原料生产技术、生物农药生产技术、航天器测控技术、空间数据传输技术、地图製图技术、资讯处理技术、真空技术等领域。

商务部称，下一步将进一步删减调整《目录》，同时根据2019年底修订发布的《禁止进口限制进口技术管理办法》，大幅精简《中国禁止进口限制进口技术目录》，进一步突出市场调节作用。

根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》，技术出口是指从中国境内向境外，透过贸易、投资或经济技术合作的方式转移技术的行为，包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。也就是说，凡是涉及向境外转移技术，无论是採用贸易还是投资等其他方式，均要遵守该条例的规定。