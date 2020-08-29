中官方透露王毅向马克龙转达习近平口信 “中欧是伙伴不是竞争对手”

据中国外交部网站消息，正在法国访问的中国国务委员兼外长王毅，当地时间28日与法国总统马克龙会面，他向马克龙转达中国国家主席习近平的口信，并转交习近平赠送的书籍。苹果日报透露，习近平口信为 “中欧是伙伴不是竞争对手”。

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据苹果日报今天报道称，王毅向马克龙转达习近平口信， “中欧是伙伴不是竞争对手”。该报道引述中国外交部网站披露，王毅表示，中方愿与法方认真落实两国元首达成的重要共识，深化中法全面战略伙伴关系，加强协调合作，早日彻底战胜疫情，反对将疫情政治化和病毒标签化。

王毅强调，中欧始终是合作伙伴，不是竞争对手，双方共识远大于分歧。中方赞赏马克宏主张欧洲要加强战略自主，这既体现法国的独立自主传统，也显示欧洲作为世界一极的地位。在当今单边主义、保护主义抬头形势下，中欧应共同维护多边主义理念，维护国际关系基本准则，打造开放型世界经济体制。

据中国外交部网站说，马克龙表示，愿意深化两国抗疫合作，与中方进一步推进全面战略伙伴关系，共同支持多边主义，在公共卫生、气候变化等问题上加强沟通协作，并期待早日再次访问中国。

访问期间，王毅还会见了法国总统外事顾问博纳，并将与法国外长勒德里昂举行会谈。