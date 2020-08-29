传中驻英外交官大增引担忧 北京批伦敦杂音噪音

英国《泰晤士报》近日说，在英国的中国外交官人数10年间增加了近四分之一，引起对中国在英国扩大政治影响的担忧，并有人指责中国利用疫情在全世界展开“战狼外交”。对此，中国驻英使馆29日回应，随着中英关系发展，两国各领域合作显著增加，使馆工作量大增，人员自然随之增加，这是中英关系蓬勃发展的写照，合情合理。

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据东森新闻今天报道，驻英外交官大增引担忧，中国指：中英合作增加“人员自然成长”。据中国驻英使馆指出，英国近期出现了一些杂音和噪音，某些政客和机构故意歪曲抹黑两国正常交流与合作，甚至叫嚣发动对华“新冷战”，这一动向令人担忧，“一个健康稳定发展的中英关系，不仅符合中英两国人民的根本利益，也有利于世界的和平与繁荣，希望广大公众客观理性看待中国发展，全面务实看待中英合作，支持中英关系稳定健康发展。”

该报道引据中国驻英使馆，此次疫情带来的最大启示就是，世界各国人民命运休戚与共、紧密相连，人类社会是一个命运共同体，团结合作是战胜疫情的唯一途径，“对于那些对中国的误读误解甚至蓄意中伤；对中英关系成果的恶意贬低和歪曲，中国外交官有责任澄清事实、扶正祛邪，这是捍卫国家荣誉和民族尊严的正义之举，是维护来之不易的中英关系的正当之举，不容诋毁和诬蔑！”