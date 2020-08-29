因神秘“C先生”愿担保 唐娟有望保释出狱

中美关系紧张之际，曾匿藏中国驻旧金山市总领事馆、有解放军背景的37岁中国女研究员唐娟，在美国因涉嫌签证诈欺、隐瞒军方背景被捕，目前还押在加州一个监狱。港媒引述彭博社报道，唐娟有望保释，原因是一名神秘“C先生”出面表示愿意担保，并安置她。报道称地方法官对“C先生”愿意为一个周四前从未交谈过或见过的人押上全副身家作保感到“震惊”。

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循环经济日报消息，神秘“C先生”愿担保，曾匿三藩市领馆中国女研究员唐娟有望保释。报道指出，一名自称“C先生”的律师告诉法官，愿意以50万美元的房产作为担保，保释唐娟。地方法官Kendall Newman表示，对“C先生”愿意为一个周四前从未交谈过或见过的人押上全副身家感到“震惊”，要确保他们清楚，一旦唐娟逃跑，“他们就都完了，将失去自己的家”。

法官表示，如果“C先生”同意拿出75万美元的保释金，他倾向于批准唐娟保释，他已让对方回去考虑，周五（28日）法院会继续审理。

该报道称，此外，法官周四（27日）亦驳回检方对唐娟参与一宗国际间谍活动“重大阴谋”的说法。

据检方认为，如果唐娟获保释出狱，中国政府可能会帮助她逃脱。Newman指出，他的决定既与他对美国政府指控的质疑，也和保释的条件有关。

据报，“C先生”解释自己当初是如何从中国移民到美国中西部，并最终获得美国国籍。他表示，在过渡期他得到华裔社区极为重要的帮助。谈到唐娟时，“C先生”表示在某种程度上，正设法帮助她理解美国体系。他又说，他也教导自己的孩子在他人需要时提供帮助。