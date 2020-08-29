王毅欧洲之行屡遇抗议 敏感议题突围艰难

中国国务委员兼外交部长王毅正访问欧洲，试图挣脱美国发起的围堵。但据报道，王毅此行曾遭外交冷遇，且被质疑香港、新疆等议题，沿途还遭港人、藏人、维吾尔族等团体抗议。

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据中央社今天报道称，王毅访欧屡被挑战敏感问题，抗议如影随形。王毅25日起依序访问意大利、荷兰、挪威、法国、德国等欧洲5国。该报道综合外媒消息，王毅在首站意大利，就被意大利总理孔特（Giuseppe Conte）拒绝接见，仅以电话沟通。而2019年1月王毅访问意大利时，孔特曾亲自接见，并表示支持“一带一路”。

该报道称，由于意大利是七大工业国集团（G7）中，第1个支持中国“一带一路”的国家，孔特此举颇受外界瞩目。而孔特与王毅在电话中，也提到了中方颇为敏感的香港问题，但中方想谈的华为等议题却未触及。而与王毅会面的意大利外长迪马尤（Luigi Di Maio），虽然重申意中两国是战略伙伴，但也表示意大利将高度关切“港区国安法”的实施进展，且指“中国必须维护香港的独立”。

在王毅会面的意大利外长迪马尤之前，香港民主运动人士罗冠聪25日造访意大利，警告华为等中国企业对西方构成威胁。

据该报道，王毅访问荷兰时，虽见到了总理吕特（Mark Rutte），也与外长布洛克（Stef Blok）会谈。但根据荷兰外交部声明，两人讨论了包括“港区国安法”、港府逮捕立法会议员和记者、延后立法会选举等议题，荷方并高度关切重视香港情势。根据报道，布洛克曾当面提出对新疆维吾尔人处境的担忧，以及中国官方打压宗教自由，特别是对穆斯林、基督徒和藏人人权状况的关切。

至于法国，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）在接见王毅后发表谈话指出，已告知中国国家主席习近平，他较青睐爱立信（Ericsson）和诺基亚（Nokia）这类企业。基于“我们通讯安全”的重要性，“我们会想要一个欧洲的解决办法…是很正常的”。这一表态，被认为是中国在欧洲为华为争取突围的挫败。

中国外长王毅28日抵达法国，为欧洲之行的第4站。法国维吾尔协会以及自由西藏学生协会上午集结外交部旁，呼吁法国政府明确表达立场，向中国施压，停止迫害人权。

据该报道说，王毅本人在访问挪威时的发言也引起议论。他在被问到提名香港“反送中”抗争者角逐诺贝尔和平奖的呼声时说，中国不想看到任何人将诺贝尔和平奖政治化，并坚决反对任何人任何利用此奖“干涉中国内政”。2010年，中国异议人士刘晓波获得诺贝尔和平奖，曾导致中挪关系长期陷入低潮。

中央社说，王毅访欧期间，抗议团体也如影随形。其中包括流亡英国的前香港众志创党主席罗冠聪亲赴罗马，向迪马尤递交抗议信，抗议“港区国安法”的实施。而在荷兰、挪威、法国等国，王毅会见外长及政要的场外，都能港人、维族、藏人、中国异议人士及当地声援者抗议的身影。